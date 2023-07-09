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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
2:2
Второй тайм: 78'
Цинциннати
0'
11' Желтая карточка
Москера Йерсон
1:0
14' Гол
Свидерски Кароль
2:0
24' Гол
Свидерски Кароль
27' Желтая карточка
Guzman Corujo
29' Желтая карточка
Ian Murphy
45' Желтая карточка
Линдси Джейлин
2:1
52' Пенальти
Акоста Лусиано
57' Желтая карточка
Сантос Сержио
2:2
68' Гол
Барреаль Альваро
69' Желтая карточка
Арфилд Скотт
75' Желтая карточка
75' Красная карточка
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
20
Джонс
Деррик
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
37
Арфилд
Скотт
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
17
Orrin
McKinze
Gaines
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
15
Москера
Йерсон
32
Ian
Murphy
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
17
Сантос
Сержио
II
7
Кубо
Юя
Шарлотт
4-3-3
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлотт
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.32
Enzo Copetti 4 0.18
Мерам Джастин 3 0.14
Ben Bender 3 0.14
Юзвяк Камиль 2 0.09
Kerwin Vargas 2 0.09
Brandon Cambridge 2 0.09
Вествуд Эшли 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Orrin McKinze Gaines 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 10 (3) 0.48
Баджи Доминик 4 0.19
Сантос Сержио II 4 0.19
Васкес Брэндон 4 (1) 0.19
Морено Хуниор 3 0.14
Барреаль Альваро 2 0.1
Москера Йерсон 2 0.1
Нвободо Обинна 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Brenner da Silva 1 0.05
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 6 0
Свидерски Кароль 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Kerwin Vargas 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Guzman Corujo 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Туилома Билл 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 0
Москера Йерсон 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Ian Murphy 3 1
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Цинциннати
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
7
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Цинциннати
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

11
21
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Цинциннати
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
18%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
6
46%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
1
6%
2
10%
1-15
6
35%
4
19%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
5
24%
46-60
3
18%
6
29%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
21%
2
29%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Забито

28
33
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
11%
3
9%
1-15
7
25%
4
12%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
6
21%
8
24%
46-60
6
21%
8
24%
61-75
2
7%
4
12%
76-90

Пропущено

36
20
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
5
14%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
9
25%
8
40%
31-45
8
22%
4
20%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
6
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1

Результаты матчей

Шарлотт
Цинциннати

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
9 раз 45%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
4
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
6
1.5
2
7
1
10
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
18
2
9
12
1.5
9
11
3
18
2.5
5
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
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