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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
0:1
Второй тайм: 82'
Нью-Йорк Сити
0'
13' Желтая карточка
Барраса Луис
41' Желтая карточка
Селараян Лукас
45' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
57' Желтая карточка
Амундсен Мальте
64' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
68' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
69' Вторая желтая карточка
Эрнандес Хуан
0:1
76' Гол
Хаак Джастин
28
Шульте
Патрик
25
Завадски
Шон
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
20
Мэцан
Александру
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
9
Эрнандес
Хуан
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
80
Хаак
Джастин
34
Stephen
Turnbull
22
Kevin
O`Toole
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
20
Ледесма
Ричард
Коламбус Крю
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Голы

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

2.45
0.82

Среднее время на гол

36
110

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.91
1.64

Среднее время на гол

47
55

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

2.18
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

41
73

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (2) 0.36
Кристиан Рамирез 8 0.36
Эрнандес Хуан 5 0.23
Моррис Эйдан 3 0.14
Йебоа Яв 3 0.14
Арфстен Макс 2 0.09
Нэйджби Дарлингтон 2 0.09
Рассел-Роу Джейсен 2 0.09
Амундсен Мальте 2 0.09
Завадски Шон 2 0.09
Мэцан Александру 1 0.05
Медранда Джимми 1 0.05
Кинтон Филип 1 0.05
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.26
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.17
Talles Magno 3 0.13
Куфре Бриан 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Gabriel Segal 2 0.09
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Морейра Стивен 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Завадски Шон 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Рассел-Роу Джейсен 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 7 0
Куфре Бриан 5 1
Пеллегрини Матиас 6 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Хаак Джастин 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
9
Коламбус Крю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

8
11
Коламбус Крю
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

29
10
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
5
17%
1
10%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
24%
3
30%
31-45
5
17%
3
30%
46-60
5
17%
1
10%
61-75
3
10%
2
20%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
18%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Забито

41
23
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
6
15%
2
9%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
10
24%
5
22%
31-45
9
22%
5
22%
46-60
7
17%
3
13%
61-75
4
10%
5
22%
76-90

Пропущено

30
27
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
7%
3
11%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
7
26%
31-45
7
23%
6
22%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
10
33%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
3
7
4
7
2.5
2
8
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
16
6
13
8
1.5
5
17
4
17
2.5
2
20
3
18
3.5
1
20
4.5
1
20
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эрнандес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 41'
      Селараян Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Луис Барраза получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коламбус Крю
    Ничья
    Нью-Йорк Сити
    4.90
    4.20
    4.60
    Все Коэффициенты
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    Нью-Йорк Сити
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