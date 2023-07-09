Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:1
Второй тайм: 82'
0'
13' Желтая карточкаБарраса Луис
41' Желтая карточкаСелараян Лукас
45' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
57' Желтая карточкаАмундсен Мальте
64' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
68' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
69' Вторая желтая карточкаЭрнандес Хуан
0:1
76' ГолХаак Джастин
Ход матча
13'
41'
45'
57'
69'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
55
Паркс
Китон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
2.45
0.82
Среднее время на гол
36
110
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.91
1.64
Среднее время на гол
47
55
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
2.18
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
41
73
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.36
|Кристиан Рамирез
|8
|0.36
|Эрнандес Хуан
|5
|0.23
|Моррис Эйдан
|3
|0.14
|Йебоа Яв
|3
|0.14
|Арфстен Макс
|2
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.09
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.09
|Амундсен Мальте
|2
|0.09
|Завадски Шон
|2
|0.09
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|1
|0.05
|Кинтон Филип
|1
|0.05
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.26
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Talles Magno
|3
|0.13
|Куфре Бриан
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Gabriel Segal
|2
|0.09
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Куфре Бриан
|5
|1
|Пеллегрини Матиас
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
9
Коламбус Крю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
8
11
Коламбус Крю
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
29
10
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
5
17%
1
10%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
24%
3
30%
31-45
5
17%
3
30%
46-60
5
17%
1
10%
61-75
3
10%
2
20%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
18%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Забито
41
23
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
6
15%
2
9%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
10
24%
5
22%
31-45
9
22%
5
22%
46-60
7
17%
3
13%
61-75
4
10%
5
22%
76-90
Пропущено
30
27
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
2
7%
3
11%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
7
26%
31-45
7
23%
6
22%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
10
33%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
37
47
28
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
75
46
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
166
138
517
417
220
318
120
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|1:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 28
|29
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|8.
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 27
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 30
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 26
|38
|3.
|0:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 30
|35
|5.
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|8.
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|9.
|1:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 27
|28
|10.
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|2:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|19 - 21
|24
|14.
|2:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|22 - 32
|20
|15.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|3.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 12
|26
|4.
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|7.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|2:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|4.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 17
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6