Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаБарраса Луис
41' Желтая карточкаСелараян Лукас
45' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
57' Желтая карточкаАмундсен Мальте
64' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
68' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
68' Вторая желтая карточкаЭрнандес Хуан
0:1
75' ГолХаак Джастин
85' Желтая карточкаЗавадски Шон
1:1
90' ГолЗавадски Шон
90' Желтая карточкаКуфре Бриан
90' Желтая карточкаДегенек Милош
90' Желтая карточкаХаак Джастин
90'+14
Ход матча
13'
41'
45'
57'
68'
75'
85'
90'
1:1
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
55
Паркс
Китон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
2.45
0.82
Среднее время на гол
36
110
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.91
1.64
Среднее время на гол
47
55
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
2.18
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
41
73
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.36
|Кристиан Рамирез
|8
|0.36
|Эрнандес Хуан
|5
|0.23
|Моррис Эйдан
|3
|0.14
|Йебоа Яв
|3
|0.14
|Завадски Шон
|3
|0.14
|Арфстен Макс
|2
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.09
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.09
|Амундсен Мальте
|2
|0.09
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|1
|0.05
|Кинтон Филип
|1
|0.05
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.26
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Talles Magno
|3
|0.13
|Куфре Бриан
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Gabriel Segal
|2
|0.09
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Пеллегрини Матиас
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
6
10
Коламбус Крю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
8
11
Коламбус Крю
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
30
11
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
5
17%
1
9%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
3
27%
31-45
5
17%
3
27%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
4
13%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Забито
42
24
21 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
6
14%
2
8%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
10
24%
5
21%
31-45
9
21%
5
21%
46-60
7
17%
4
17%
61-75
5
12%
5
21%
76-90
Пропущено
31
28
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
2
6%
3
11%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
32%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
8 раз 35%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
37
48
28
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
85
46
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
176
139
518
418
221
319
121
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8