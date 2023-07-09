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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:1
Второй тайм: 83'
Атланта Юнайтед
0'
53' Желтая карточка
Камашо Руди
0:1
54' Гол
Леннон Брукс
78' Желтая карточка
Альмада Тьяго
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
11
Ласситер
Ариэль
19
Салиба
Натан
2
Ваньяма
Виктор
14
Ibrahim
Sunusi
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
5
Соса
Сантьяго
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
23
Альмада
Тьяго
19
Берри
Мигель
ФК Монреаль
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.14
Киото Ромель 3 (1) 0.14
Шуэньер Матьё 2 0.1
Дюк Брайс 2 0.1
Тойе Мейсон 2 0.1
Ласситер Ариэль 1 0.05
Ibrahim Sunusi 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Бро-Гийяр Закари 1 0.05
Уотерман Джоэл 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.45
Альмада Тьяго 8 (1) 0.36
Вольф Тайлер 4 0.18
Леннон Брукс 3 0.14
Гутман Эндрю 3 0.14
Уили Калеб 3 0.14
Араужо Луис 3 0.14
Россетто Матеус 1 0.05
Фирмино Николас 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Берри Мигель 1 0.05
Чол Мачоп 1 0.05
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 5 1
Уотерман Джоэл 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 5 0
Гутман Эндрю 3 1
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Сейдич Амар 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уили Калеб 1 0
Noah Cobb 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атланта Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
11
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

4
24
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Атланта Юнайтед
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)

Сухие победы

13
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
3

Волевые поражения

4
35

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
23%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
3
50%
5
24%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Забито

6
25
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
1
17%
5
20%
1-15
1
17%
2
8%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
33%
10
40%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
3
21%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
9
39%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

19
39
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
4
21%
8
21%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
32%
13
33%
76-90

Пропущено

29
35
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
3%
4
11%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
10
34%
5
14%
31-45
7
24%
9
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
4
14%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3

Результаты матчей

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
3
2
7
2.5
4
7
1
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
19
2
7
13
1.5
11
10
2
18
2.5
6
15
1
19
3.5
2
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Весь список
  • 53'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ласситер Ариэль уходит с поля. Jojea Kwizera выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Атланта Юнайтед
2.49
4.60
2.70
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