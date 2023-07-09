Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:1
Второй тайм: 83'
Ход матча
53'
54'
0:1
68'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
19
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Уили КалебЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
24 Noah Cobb
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.14
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.14
|Шуэньер Матьё
|2
|0.1
|Дюк Брайс
|2
|0.1
|Тойе Мейсон
|2
|0.1
|Ласситер Ариэль
|1
|0.05
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.05
|Уотерман Джоэл
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.45
|Альмада Тьяго
|8 (1)
|0.36
|Вольф Тайлер
|4
|0.18
|Леннон Брукс
|3
|0.14
|Гутман Эндрю
|3
|0.14
|Уили Калеб
|3
|0.14
|Араужо Луис
|3
|0.14
|Россетто Матеус
|1
|0.05
|Фирмино Николас
|1
|0.05
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.05
|Берри Мигель
|1
|0.05
|Чол Мачоп
|1
|0.05
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|5
|1
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
|Noah Cobb
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атланта Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
11
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
4
24
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Атланта Юнайтед
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Сухие победы
13
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
3
Волевые поражения
4
35
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
23%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
6
21
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
3
50%
5
24%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
6
25
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
1
17%
5
20%
1-15
1
17%
2
8%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
33%
10
40%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
4%
3
21%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
9
39%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Забито
19
39
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
4
21%
8
21%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
32%
13
33%
76-90
Пропущено
29
35
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
3%
4
11%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
10
34%
5
14%
31-45
7
24%
9
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
4
14%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Результаты матчей
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
83
27
47
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
82
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
192
713
1110
218
615
119
219
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|1:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 28
|29
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|8.
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 27
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 30
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 26
|38
|3.
|0:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 30
|35
|5.
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|8.
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|9.
|1:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 27
|28
|10.
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|2:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|19 - 21
|24
|14.
|2:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|22 - 32
|20
|15.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|3.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 12
|26
|4.
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|7.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|2:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|4.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 17
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6