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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 55'
Фламенго
0'
1:0
24' Гол
Дуду
33' Желтая карточка
Viktor Hugo
35' Желтая карточка
Майке Роша
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
27
Richard
Rios
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
22
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.29
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.29
Endrick 4 0.29
Дуду X 3 0.21
Менино Габриэль 2 0.14
Рони III 2 0.14
Майке Роша 1 0.07
Лопес Хосе Мануэль 1 0.07
Наварро Рафа 1 0.07
Луан Гарсия IV 1 0.07
Мурило Серкейра 1 0.07
Лопес Брено 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.29
Педро Гильерме 4 (1) 0.29
Айртон Лукас 3 0.21
Лео Перейра 3 0.21
Жерсон Сантос 2 0.14
Эвертон Соарес 2 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.14
Пульгар Эрик 2 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.07
Луис Давид 1 0.07
Энрике Бруно 1 0.07
Матеузиньо 1 0.07
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Менино Габриэль 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Vanderlan 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Пульгар Эрик 3 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Лео Перейра 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

1
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
12
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фламенго
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
4
33%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
3
13%
4
15%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
2
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
8
5
3
10
2.5
5
8
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 14 7 5 2 25 - 12 26
4.
Фламенго
 0:1 14 8 1 5 26 - 18 25
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
15.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 0:1 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 7 2 4 1 12 - 6 10
6.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
7.
Фламенго
 0:1 7 3 0 4 12 - 14 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Араужо Луис уходит с поля. Рибейро Эвертон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Майке Роша получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Victor Hugo получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Дуду X бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Фламенго
1.94
5.40
3.86
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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