Тур: 14.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
24'
1:0
33'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
27
Richard
Rios
7
Дуду
X
10
Рони
III
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
29
Viktor
Hugo
22
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.29
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.29
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.29
|Endrick
|4
|0.29
|Дуду X
|3
|0.21
|Менино Габриэль
|2
|0.14
|Рони III
|2
|0.14
|Майке Роша
|1
|0.07
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.07
|Наварро Рафа
|1
|0.07
|Луан Гарсия IV
|1
|0.07
|Мурило Серкейра
|1
|0.07
|Лопес Брено
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.29
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.29
|Айртон Лукас
|3
|0.21
|Лео Перейра
|3
|0.21
|Жерсон Сантос
|2
|0.14
|Эвертон Соарес
|2
|0.14
|Рибейро Эвертон
|2
|0.14
|Пульгар Эрик
|2
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|Луис Давид
|1
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Матеузиньо
|1
|0.07
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
1
2
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
12
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фламенго
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
4
33%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
3
13%
4
15%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
52
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
16
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
85
85
310
58
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|25 - 12
|26
|4.
|0:1
|14
|8
|1
|5
|26 - 18
|25
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|15.
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|18.
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|8.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|5.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5