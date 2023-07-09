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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
24' Гол
Дуду
33' Желтая карточка
Viktor Hugo
35' Желтая карточка
Майке Роша
56' Желтая карточка
Айртон Лукас
73' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
76' Желтая карточка
Richard Rios
1:1
81' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
90'+8
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
27
Richard
Rios
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
22
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.29
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.29
Endrick 4 0.29
Дуду X 3 0.21
Менино Габриэль 2 0.14
Рони III 2 0.14
Майке Роша 1 0.07
Лопес Хосе Мануэль 1 0.07
Наварро Рафа 1 0.07
Луан Гарсия IV 1 0.07
Мурило Серкейра 1 0.07
Лопес Брено 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.29
Педро Гильерме 4 (1) 0.29
Айртон Лукас 3 0.21
Лео Перейра 3 0.21
Жерсон Сантос 2 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.14
Эвертон Соарес 2 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.14
Пульгар Эрик 2 0.14
Луис Давид 1 0.07
Энрике Бруно 1 0.07
Матеузиньо 1 0.07
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Менино Габриэль 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Vanderlan 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Айртон Лукас 3 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Лео Перейра 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
3
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
12
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фламенго
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
3
12%
4
15%
1-15
5
20%
6
22%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
15.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
5.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Ричард Риос уходит с поля. Kaiky Naves выходит вместо него
  • 90'
    Вейга Рафаэль уходит с поля. Luis Guilherme выходит вместо него
  • 90'
    Габриэль Менино уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • 90'
    Дуду X уходит с поля. Endrick выходит вместо него
  • 85'
    Педро Гильерме уходит с поля. Матеузиньо выходит вместо него
  • 81'
    Рибейро Эвертон сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Майке Роша получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Victor Hugo получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Дуду X бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго онлайн

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