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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
0:1
Первый тайм: 39'
Остин
0'
0:1
35' Гол
Фагундес Диего

Ход матча

35'
0:1
Фагундес Диего
(Даниэль Перейра)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Остин
1.86
4.00
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ирвин
Клинт
27
Тейлор
Ди
Джей
12
Дибасси
Бакай
4
Miguel
Tapias
3
Валентин
Зарек
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
8
Росалес
Джозеф
28
Mender
Garcia
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Келлер
Кипп
17
Галлахер
Джон
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
9
Зардес
Гьяси
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 5 0.25
Emanuel Reynoso2 3 0.15
Ариага Кервин 2 0.1
Mender Garcia 2 0.1
Амарилья Луис 2 (2) 0.1
Дотсон Хассани 1 0.05
Чжон Сан Бин 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Miguel Tapias 1 0.05
Росалес Джозеф 1 0.05
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зардес Гьяси 5 0.24
Галлахер Джон 5 0.24
Дриусси Себастьян 4 0.19
Финлей Итан 3 0.14
Касканте Хулио 2 0.1
Фагундес Диего 2 0.1
Ригони Эмилиано 1 0.05
Лима Ник 1 0.05
Гэвин Вулфф 1 0.05
Брюин Уилл 1 0.05
Урути Максимилиано 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Дотсон Хассани 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Emanuel Reynoso2 1 0
Zaydan Bello 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 0
Лима Ник 4 0
Ринг Александр 3 0
Касканте Хулио 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Редес Родни 1 1
Урути Максимилиано 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Лундквист Адам 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

7
13
Миннесота Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Остин
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Пропущено

27
28
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
11%
1
4%
1-15
5
19%
5
18%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
8
30%
30%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Остин

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
2
1
7
1.5
5
6
1
7
2.5
2
9
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
5
4
15
1.5
8
12
1
18
2.5
2
18
1
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Даниэль Перейра сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Фагундес Диего бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Остин
1.86
4.00
4.70
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