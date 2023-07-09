Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
35'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Лима
Ник
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|5
|0.25
|Emanuel Reynoso2
|3
|0.15
|Ариага Кервин
|2
|0.1
|Mender Garcia
|2
|0.1
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.1
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Чжон Сан Бин
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Miguel Tapias
|1
|0.05
|Росалес Джозеф
|1
|0.05
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зардес Гьяси
|5
|0.24
|Галлахер Джон
|5
|0.24
|Дриусси Себастьян
|4
|0.19
|Финлей Итан
|3
|0.14
|Касканте Хулио
|2
|0.1
|Фагундес Диего
|2
|0.1
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Лима Ник
|1
|0.05
|Гэвин Вулфф
|1
|0.05
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|Урути Максимилиано
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Дотсон Хассани
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Валенсия Йохан
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
7
13
Миннесота Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Остин
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Пропущено
27
28
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
11%
1
4%
1-15
5
19%
5
18%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
8
30%
30%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Остин
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
92
17
56
17
29
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
63
38
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
155
415
812
118
218
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|1:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 28
|29
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|8.
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 27
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 30
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 26
|38
|3.
|0:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 30
|35
|5.
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|8.
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|9.
|1:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 27
|28
|10.
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|2:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|19 - 21
|24
|14.
|2:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|22 - 32
|20
|15.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|3.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 12
|26
|4.
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|7.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|2:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|4.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 17
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6