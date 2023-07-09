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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:4
Конец матча
Остин
0'
0:1
35' Гол
Фагундес Диего
0:2
45' Пенальти
Дриусси Себастьян
0:3
51' Гол
Дриусси Себастьян
54' Желтая карточка
Дотсон Хассани
81' Желтая карточка
Даниэль Перейра
1:3
85' Гол
Devin Padelford
1:4
90' Гол
Ригони Эмилиано
90'+6
1
Ирвин
Клинт
27
Тейлор
Ди
Джей
12
Дибасси
Бакай
4
Miguel
Tapias
3
Валентин
Зарек
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
8
Росалес
Джозеф
28
Mender
Garcia
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Келлер
Кипп
17
Галлахер
Джон
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
9
Зардес
Гьяси
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 5 0.25
Emanuel Reynoso2 3 0.15
Ариага Кервин 2 0.1
Mender Garcia 2 0.1
Амарилья Луис 2 (2) 0.1
Дотсон Хассани 1 0.05
Чжон Сан Бин 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Miguel Tapias 1 0.05
Росалес Джозеф 1 0.05
Devin Padelford 1 0.05
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 6 (1) 0.29
Зардес Гьяси 5 0.24
Галлахер Джон 5 0.24
Финлей Итан 3 0.14
Касканте Хулио 2 0.1
Ригони Эмилиано 2 0.1
Фагундес Диего 2 0.1
Лима Ник 1 0.05
Гэвин Вулфф 1 0.05
Брюин Уилл 1 0.05
Урути Максимилиано 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Дотсон Хассани 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Emanuel Reynoso2 1 0
Zaydan Bello 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 0
Лима Ник 4 0
Ринг Александр 3 0
Касканте Хулио 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Редес Родни 1 1
Урути Максимилиано 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Лундквист Адам 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
5
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

7
13
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Остин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
4
20%
6
21%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
30%
7
24%
76-90

Пропущено

31
29
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
10%
1
3%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
8
26%
5
17%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
9
29%
29%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Остин

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
2
1
8
1.5
5
6
1
8
2.5
2
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
5
4
16
1.5
9
12
1
19
2.5
3
18
1
19
3.5
1
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Дриусси Себастьян сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Ригони Эмилиано бьет в цель!
  • 85'
    Дотсон Хассани сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Devin Padelford бьет в цель!
  • 82'
    Даниэль Перейра уходит с поля. Валенсия Йохан выходит вместо него
  • 81'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Финлей Итан сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Дриусси Себастьян из команды Остин забивает с точки!
    • 35'
      Даниэль Перейра сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Фагундес Диего бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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