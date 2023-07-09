Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:4
Конец матча
0'
0:1
35' ГолФагундес Диего
0:2
45' ПенальтиДриусси Себастьян
0:3
51' ГолДриусси Себастьян
54' Желтая карточкаДотсон Хассани
81' Желтая карточкаДаниэль Перейра
1:3
85' ГолDevin Padelford
1:4
90' ГолРигони Эмилиано
90'+6
Ход матча
35'
45'
51'
0:3
54'
81'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Лима
Ник
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|5
|0.25
|Emanuel Reynoso2
|3
|0.15
|Ариага Кервин
|2
|0.1
|Mender Garcia
|2
|0.1
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.1
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Чжон Сан Бин
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Miguel Tapias
|1
|0.05
|Росалес Джозеф
|1
|0.05
|Devin Padelford
|1
|0.05
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|6 (1)
|0.29
|Зардес Гьяси
|5
|0.24
|Галлахер Джон
|5
|0.24
|Финлей Итан
|3
|0.14
|Касканте Хулио
|2
|0.1
|Ригони Эмилиано
|2
|0.1
|Фагундес Диего
|2
|0.1
|Лима Ник
|1
|0.05
|Гэвин Вулфф
|1
|0.05
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|Урути Максимилиано
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Валенсия Йохан
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
5
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
7
13
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Остин
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
4
20%
6
21%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
30%
7
24%
76-90
Пропущено
31
29
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
10%
1
3%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
8
26%
5
17%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
9
29%
29%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Остин
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
92
18
56
18
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
38
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
165
416
912
119
318
119
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8