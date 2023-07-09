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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 39'
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
25' Гол
Пулидо Алан

Ход матча

25'
0:1
Пулидо Алан
(Кинда Гади)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
5.80
3.70
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
18
Алию
Ибрахим
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
10
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ОК
1:0
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:2
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
2:5
М
4:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
ОК
4:2
М
3:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
ОК
0:2
М
3:3
ОК
3:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
ОК
3:1
М
4:4
М
1:3
М
0:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.28

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
0.9

Среднее время на гол

49
99

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.38
Эррера Эктор 3 0.14
Бэрд Кори 3 0.14
Thor Ulfarsson 3 0.14
Стирс Дэниэл 1 0.05
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Ivan Franco 1 0.05
Nelson Quinones 1 0.05
Micael 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Шмитт Тейт 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 8 (2) 0.35
Саллой Даниэль 4 0.17
Томми Эрик 3 0.13
Кинда Гади 2 0.09
Рассел Джонни 2 0.09
Вальтер Реми 1 0.04
Шелтон Кири 1 0.04
Daniel Rosero 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Эрнандес Фелипе 1 0.04
William Agada 1 0.04
Ляйбольд Тим 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 4 2
Micael 4 1
Эскобар Франко 5 0
Artur Moraes III 5 0
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 6 0
Daniel Rosero 5 0
Фонтас Андреу 2 1
Саллой Даниэль 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Шелтон Кири 2 0
Кинда Гади 2 0
Нденбе Логан 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
William Agada 1 0
Jacob Davis 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
6
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

3
15
Хьюстон Динамо
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
60% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
25% (5)
5% (1)
Спортинг Канзас-Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

3
21

Голы по времени матча

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
3
18%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Пропущено

3
17
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
1
33%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
33%
2
12%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
17%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
6
25%
1
4%
61-75
6
25%
4
16%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
7
27%
6
19%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
5
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
4
1.5
5
6
3
6
2.5
4
7
2
7
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
13
9
6
14
1.5
7
15
3
17
2.5
4
18
2
18
3.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Кинда Гади сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
5.80
3.70
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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