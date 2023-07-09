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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:2
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
25' Гол
Пулидо Алан
1:1
45' Гол
Алию Ибрахим
49' Желтая карточка
Thor Ulfarsson
50' Желтая карточка
Эррера Эктор
1:2
62' Пенальти
Пулидо Алан
65' Желтая карточка
Daniel Rosero
2:2
90' Гол
Ivan Franco
90' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
90' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
90'+13
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
18
Алию
Ибрахим
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
10
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ОК
1:0
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:2
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
2:5
М
4:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
ОК
4:2
М
3:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
ОК
0:2
М
3:3
ОК
3:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
ОК
3:1
М
4:4
М
1:3
М
0:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.28

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
0.9

Среднее время на гол

49
99

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.38
Эррера Эктор 3 0.14
Бэрд Кори 3 0.14
Thor Ulfarsson 3 0.14
Ivan Franco 2 0.1
Стирс Дэниэл 1 0.05
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Алию Ибрахим 1 0.05
Nelson Quinones 1 0.05
Micael 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Шмитт Тейт 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 10 (3) 0.43
Саллой Даниэль 4 0.17
Томми Эрик 3 0.13
Кинда Гади 2 0.09
Рассел Джонни 2 0.09
Вальтер Реми 1 0.04
Шелтон Кири 1 0.04
Daniel Rosero 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Эрнандес Фелипе 1 0.04
William Agada 1 0.04
Ляйбольд Тим 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Micael 4 1
Эскобар Франко 5 0
Artur Moraes III 5 0
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 6 0
Daniel Rosero 6 0
Фонтас Андреу 2 1
Саллой Даниэль 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Шелтон Кири 2 0
Кинда Гади 2 0
Нденбе Логан 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Ляйбольд Тим 1 0
William Agada 1 0
Jacob Davis 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
8
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

3
15
Хьюстон Динамо
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
29% (6)
5% (1)
Спортинг Канзас-Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

5
23

Голы по времени матча

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
16%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
6
32%
1
10%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
40%
3
16%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
20%
3
16%
61-75
1
20%
3
16%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
15%
5
19%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
4
14%
4
12%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
7
25%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
5
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
5
6
3
7
2.5
4
7
2
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
14
9
7
14
1.5
8
15
3
18
2.5
4
19
2
19
3.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Эррера Эктор сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Алию Ибрахим бьет в цель!
    • 25'
      Кинда Гади сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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