Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
2:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолПулидо Алан
1:1
45' ГолАлию Ибрахим
49' Желтая карточкаThor Ulfarsson
50' Желтая карточкаЭррера Эктор
1:2
62' ПенальтиПулидо Алан
65' Желтая карточкаDaniel Rosero
2:2
90' ГолIvan Franco
90' Желтая карточкаCarlos Ferreira III
90' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
90'+13
Ход матча
25'
0:1
45'
1:1
49'
50'
62'
1:2
65'
78'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
17
Jacob
Davis
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
10
Кинда
Гади
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
31 Luis Flores
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.28
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.83
0.9
Среднее время на гол
49
99
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.38
|Эррера Эктор
|3
|0.14
|Бэрд Кори
|3
|0.14
|Thor Ulfarsson
|3
|0.14
|Ivan Franco
|2
|0.1
|Стирс Дэниэл
|1
|0.05
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Алию Ибрахим
|1
|0.05
|Nelson Quinones
|1
|0.05
|Micael
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
|Шмитт Тейт
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|10 (3)
|0.43
|Саллой Даниэль
|4
|0.17
|Томми Эрик
|3
|0.13
|Кинда Гади
|2
|0.09
|Рассел Джонни
|2
|0.09
|Вальтер Реми
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|1
|0.04
|Daniel Rosero
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|William Agada
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Micael
|4
|1
|Эскобар Франко
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Святченко Эрик
|4
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|6
|0
|Daniel Rosero
|6
|0
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Саллой Даниэль
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Ляйбольд Тим
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Jacob Davis
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
8
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
3
15
Хьюстон Динамо
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
29% (6)
5% (1)
Спортинг Канзас-Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
5
23
Голы по времени матча
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
16%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
6
32%
1
10%
76-90
Пропущено
5
19
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
40%
3
16%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
20%
3
16%
61-75
1
20%
3
16%
76-90
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
15%
5
19%
1-15
2
8%
6
22%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Пропущено
28
33
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
4
14%
4
12%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
7
25%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
5
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
64
56
37
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
149
714
815
318
419
219
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8