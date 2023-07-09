Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
35'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Чикаго Файр
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.24
|Пржибылко Каспер
|3
|0.14
|Хайле-Селассие Марен
|3
|0.14
|Герберс Фабиан
|3
|0.14
|Шакири Джердан
|2 (1)
|0.1
|Мюллер Крис
|2
|0.1
|Куциас Георгиос
|2
|0.1
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.1
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (4)
|0.59
|Пико Фабрис
|4
|0.18
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.14
|Банбери Тил
|2
|0.09
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.05
|Lukas MacNaughton
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Наварро Мигель
|6
|0
|Хименес Гастон
|5
|0
|Суке Арно
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Банбери Тил
|4
|0
|Вашингтон Тейлор
|4
|0
|Циммерман Уокер
|2
|1
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Нэшвилл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
4
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
8
21
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Нэшвилл
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
10% (2)
38% (8)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
30%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
7
33%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
42%
6
29%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
6
33%
1
17%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
2
8%
1
3%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
6
25%
8
27%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
7
29%
29%
10
33%
76-90
Пропущено
33
16
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
6%
4
25%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
10
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1
Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нэшвилл
Точный счет
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
92
45
83
27
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
156
713
1110
416
417
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|1:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 28
|29
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|8.
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 27
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 30
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 26
|38
|3.
|0:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 30
|35
|5.
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|8.
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|9.
|1:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 27
|28
|10.
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|2:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|19 - 21
|24
|14.
|2:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|22 - 32
|20
|15.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|3.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 12
|26
|4.
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|7.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|2:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|4.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 17
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6