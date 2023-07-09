Тур: 1. Стадион: America First Field.
4:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолАранго Кристиан
38' Желтая карточкаВильдер Картахена
2:0
41' ГолГлэд Джастин
53' Желтая карточкаЛуна Диего
62' Желтая карточкаОхеда Брайан
70' Желтая карточкаВера Брайан
3:0
78' ГолСаварино Джефферсон
4:0
89' ГолДжулио Андерсон
90'+3
Ход матча
23'
41'
53'
62'
70'
78'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|5
|0.23
|Мусовски Дэниел
|4
|0.18
|Крейлах Дамир
|4
|0.18
|Руис Пабло
|4
|0.18
|Глэд Джастин
|4
|0.18
|Джулио Андерсон
|3
|0.14
|Рубин Рубио
|2
|0.09
|Carlos Gomez
|1
|0.05
|Луна Диего
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.05
|Аранго Кристиан
|1
|0.05
|Barrero Pablo Ruiz
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|7
|0.32
|Торрес Факундо
|7 (3)
|0.32
|Кара Эркан
|5
|0.23
|Martin Ojeda
|4
|0.18
|Ангуло Иван
|3
|0.14
|Ramiro Enrique
|2
|0.09
|Cesar Araujo
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.05
|Rafael Santos2
|1
|0.05
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|0
|Руис Пабло
|5
|1
|Охеда Брайан
|6
|0
|Вера Брайан
|5
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Cesar Araujo
|5
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Янссон Робин
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Ramiro Enrique
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
5
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
15
16
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
20
21
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
31
33
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
6
19%
9
27%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
7
23%
7
21%
76-90
Пропущено
30
26
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
4
15%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
5
17%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
Точный счет
0:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
56
57
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
56
55
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
1012
1012
517
418
121
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 20
|35
|3.
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|4.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|32 - 29
|25
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|4.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8