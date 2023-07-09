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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
4:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
23' Гол
Аранго Кристиан
38' Желтая карточка
Вильдер Картахена
2:0
41' Гол
Глэд Джастин
53' Желтая карточка
Луна Диего
62' Желтая карточка
Охеда Брайан
70' Желтая карточка
Вера Брайан
3:0
78' Гол
Саварино Джефферсон
4:0
89' Гол
Джулио Андерсон
90'+3
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
10
Саварино
Джефферсон
6
Охеда
Брайан
7
Barrero
Pablo
Ruiz
26
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
8
Крейлах
Дамир
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Орландо Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 5 0.23
Мусовски Дэниел 4 0.18
Крейлах Дамир 4 0.18
Руис Пабло 4 0.18
Глэд Джастин 4 0.18
Джулио Андерсон 3 0.14
Рубин Рубио 2 0.09
Carlos Gomez 1 0.05
Луна Диего 1 0.05
Jasper Loeffelsend 1 0.05
Аранго Кристиан 1 0.05
Barrero Pablo Ruiz 0 0
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 7 0.32
Торрес Факундо 7 (3) 0.32
Кара Эркан 5 0.23
Martin Ojeda 4 0.18
Ангуло Иван 3 0.14
Ramiro Enrique 2 0.09
Cesar Araujo 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.05
Rafael Santos2 1 0.05
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 0
Руис Пабло 5 1
Охеда Брайан 6 0
Вера Брайан 5 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Cesar Araujo 5 0
Вильдер Картахена 4 0
Ангуло Иван 4 0
Янссон Робин 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Ramiro Enrique 2 0
Гальесе Педро 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Торрес Факундо 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0
_Duncan McGuire 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
5
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

15
16
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

31
33
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
6
19%
9
27%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Пропущено

30
26
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
7
23%
4
15%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
5
17%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Орландо Сити

Точный счет

0:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
5
7
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
5
5
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
10
12
1.5
10
12
5
17
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 10 5 7 28 - 20 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 6 7 7 32 - 29 25
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 10 4 7 35 - 25 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 4 2 23 - 12 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Пабло Руис сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Глэд Джастин бьет в цель!
    • 38'
      Вильдер Картахена получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 4:0 Орландо Сити онлайн

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