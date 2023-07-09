Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:1
Второй тайм: 89'
0'
0:1
18' ГолДжункуа Сэм
25' Желтая карточкаРозенберри Киган
1:1
31' ГолМахсо Андреас
45' Желтая карточкаГутман Эндрю
2:1
62' ПенальтиГальван Бриан
68' Желтая карточкаБассетт Коул
74' Желтая карточкаИбеага Себастьен
81' Желтая карточкаАкоста Бриан
83' Желтая карточкаБарриос Майкл
Ход матча
18'
0:1
25'
31'
1:1
45'
62'
2:1
68'
74'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
30
Пас
Мартен
24
Amet
Korca
29
Джункуа
Сэм
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
24 Amet KorcaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
32 Nolan Norris
-
-
23 Collin Smith
-
21 Jose Mulato
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Даллас
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
41 матч
34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.5%
41.5%
39%
8 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.14
Среднее время на гол
61
79
Всего голов
37
15
Голов в среднем за матч
1.68
0.79
Среднее время на гол
53
114
Всего голов
65
40
Голов в среднем за матч
1.59
0.98
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
56
92
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.1
|Абубакар Лалас
|2
|0.1
|Бассетт Коул
|2
|0.1
|Кабрал Кевин
|2
|0.1
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.05
|Рубио Диего
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|Николсон Сэм
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1
|0.05
|Льюис Джонатан
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.05
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.45
|Обриан Ядер
|2
|0.09
|Alan Velasco
|2
|0.09
|Берджесс Нкоси
|2
|0.09
|Джункуа Сэм
|2
|0.09
|Bernard Kamungo
|2
|0.09
|Фарфан Марко
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Абубакар Лалас
|5
|1
|Акоста Бриан
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|5
|0
|Бомбито Мойс
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Факундо Киньон
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|_Geovane Jesus
|1
|0
|Jose Mulato
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
7
15
Колорадо Рэпидс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Даллас
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
3
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
7
35%
3
33%
76-90
Забито
14
25
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
5
36%
9
36%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
14%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
5
24%
31-45
5
17%
5
24%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
8
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Даллас
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
0:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
92
18
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
165
416
615
119
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8