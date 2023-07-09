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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Даллас
0'
0:1
18' Гол
Джункуа Сэм
25' Желтая карточка
Розенберри Киган
1:1
31' Гол
Махсо Андреас
45' Желтая карточка
Гутман Эндрю
2:1
62' Пенальти
Гальван Бриан
68' Желтая карточка
Бассетт Коул
74' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
81' Желтая карточка
Акоста Бриан
83' Желтая карточка
Барриос Майкл
90'+6
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
6
Абубакар
Лалас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
29
Гальван
Бриан
21
Акоста
Бриан
14
Харрис
Кельвин
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
30
Пас
Мартен
24
Amet
Korca
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
8
Обриан
Ядер
20
Alan
Velasco
Колорадо Рэпидс
4-1-3-2
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Даллас

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

41 матч

34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.5%
41.5%
39%
8 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.14

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

37
15

Голов в среднем за матч

1.68
0.79

Среднее время на гол

53
114

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

1.59
0.98

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.1
Абубакар Лалас 2 0.1
Бассетт Коул 2 0.1
Кабрал Кевин 2 0.1
Ронен Коннор 1 (1) 0.05
Рубио Диего 1 0.05
Уилсон Дэнни 1 0.05
Николсон Сэм 1 0.05
Махсо Андреас 1 0.05
Льюис Джонатан 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Гальван Бриан 1 (1) 0.05
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.45
Обриан Ядер 2 0.09
Alan Velasco 2 0.09
Берджесс Нкоси 2 0.09
Джункуа Сэм 2 0.09
Bernard Kamungo 2 0.09
Фарфан Марко 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Мартинес Хосе VI 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 7 0
Абубакар Лалас 5 1
Акоста Бриан 6 0
Николсон Сэм 5 0
Присо-Мбонге Ральф 5 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Розенберри Киган 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Ядер 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Geovane 3 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Факундо Киньон 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
_Geovane Jesus 1 0
Jose Mulato 1 0
Nolan Norris 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
7
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Даллас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

7
15
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Даллас
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
7
35%
3
33%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 5
2
13%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
5
31%
9
35%
76-90

Пропущено

30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
13%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
17%
6
26%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
8
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Даллас

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
17
5
5
16
1.5
6
16
1
20
2.5
1
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 10 5 7 28 - 20 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 6 7 7 32 - 29 25
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 10 4 7 35 - 25 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 4 2 23 - 12 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
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