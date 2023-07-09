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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Первый тайм: 45+'
Филадельфия Юнион
0'
5' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
1:0
15' Гол
Бойд Тайлер
1:1
36' Гол
Уре Микаэль
37' Желтая карточка
Бедойя Алехандро

Ход матча

5'
 
Мартинес Хосе Андрес
15'
Бойд Тайлер
(Дельгадо Марко)
1:0
36'
1:1
Уре Микаэль
37'
 
Бедойя Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Филадельфия Юнион
2.55
4.80
5.90
Все Коэффициенты
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
18
Леердам
Келвин
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
31
Preston
Judd
11
Бойд
Тайлер
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
2
Реал
Мэттью
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
2:2
М
5:1
М
4:1
М
1:4
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 4 0.19
Preston Judd 3 0.14
Пуч Рикард 2 0.1
Йовелич Деян 2 0.1
Касерес Мартин 2 0.1
Дельгадо Марко 1 0.05
Леердам Келвин 1 0.05
Чичарито 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Бругман Гастон 1 (1) 0.05
Эдвардс Рахим 1 0.05
Нил Джален 1 0.05
Daniel Aguirre 1 0.05
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 10 0.48
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.33
Уре Микаэль 6 0.29
Вагнер Кай 1 0.05
Торрес Хоакин 1 0.05
Мартинес Хосе Андрес 1 0.05
Флэк Леон 1 0.05
Глеснес Якоб 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Перея Андрес 1 0.05
МакГлинн Джек 1 0.05
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Донован Крис 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Эдвардс Рахим 5 0
Julian Aude 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Бругман Гастон 3 0
Нил Джален 3 0
Коста Дуглас 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Йовелич Деян 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Preston Judd 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 0
Карранса Хулиан 5 1
Флэк Леон 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Буэно Хесус 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Харриэль Натан 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
8
Лос-Анджелес Гэлакси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Филадельфия Юнион
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

6
18
Лос-Анджелес Гэлакси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Филадельфия Юнион
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

13
26

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
6
43%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
21%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
43%
5
26%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
7
39%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Забито

20
33
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
2
6%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
5
25%
9
27%
31-45
3
15%
9
27%
46-60
6
30%
5
15%
61-75
4
20%
4
12%
76-90

Пропущено

32
23
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 13
3
9%
6
26%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
11
34%
4
17%
61-75
5
16%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
10
10
1
19
2.5
6
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Филадельфия Юнион
2.55
4.80
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Филадельфия Юнион онлайн

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