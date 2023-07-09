Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
3:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:0
15' ГолБойд Тайлер
1:1
36' ГолУре Микаэль
37' Желтая карточкаБедойя Алехандро
2:1
45' Гол в свои воротаМбезо Оливье
45' Желтая карточкаPreston Judd
68' Желтая карточкаКоста Дуглас
70' Желтая карточкаЙовелич Деян
3:1
76' ГолПуч Рикард
89' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
90'+7
Ход матча
15'
1:0
36'
1:1
37'
45'
2:1
45'
68'
70'
76'
3:1
89'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
10
Коста
Дуглас
31
Preston
Judd
11
Бойд
Тайлер
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
31 Preston JuddНападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Трент ХолденВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|4
|0.19
|Пуч Рикард
|3
|0.14
|Preston Judd
|3
|0.14
|Йовелич Деян
|2
|0.1
|Касерес Мартин
|2
|0.1
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Леердам Келвин
|1
|0.05
|Чичарито
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.05
|Эдвардс Рахим
|1
|0.05
|Нил Джален
|1
|0.05
|Daniel Aguirre
|1
|0.05
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|10
|0.48
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.33
|Уре Микаэль
|7
|0.33
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Торрес Хоакин
|1
|0.05
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0.05
|Флэк Леон
|1
|0.05
|Глеснес Якоб
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Перея Андрес
|1
|0.05
|МакГлинн Джек
|1
|0.05
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Донован Крис
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Julian Aude
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|0
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Буэно Хесус
|1
|1
|Вагнер Кай
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
10
Лос-Анджелес Гэлакси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
6
18
Лос-Анджелес Гэлакси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Филадельфия Юнион
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
13
28
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
6
38%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
19%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
43%
5
26%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
3
16%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
7
39%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Забито
22
35
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
5%
2
6%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
5
23%
11
31%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
6
27%
5
14%
61-75
5
23%
4
11%
76-90
Пропущено
34
25
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 14
3
9%
7
28%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
11
32%
4
16%
61-75
5
15%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
55
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
29
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
165
813
1011
219
615
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 20
|35
|3.
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|4.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|32 - 29
|25
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|4.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
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