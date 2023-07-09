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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Первый тайм: 45+'
Сиэтл Саундерс

Ход матча

24'
Веселинович Ранко
(Голд Райан)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.23
4.50
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
14
Мартинш
Луиш
27
Рапосо
Райан
28
Levonte
Johnson
8
Шёпф
Алессандро
16
Берхальтер
Себастьян
9
Кордова
Серхио
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
30
Кливленд
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

37 матчей

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.21

Среднее время на гол

43
74

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.51
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 7 0.35
Голд Райан 4 (2) 0.2
Simon Becher 4 0.2
Грессель Юлиан 3 0.15
Pedro Vite 3 0.15
Веселинович Ранко 2 0.1
Али Ахмед 1 0.05
Браун Джавейн 1 0.05
Берхальтер Себастьян 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Кубас Андрес 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.41
Руидиас Рауль 4 0.18
Эбер Араужо 2 0.09
Руснак Альберт 2 0.09
Ролдан Кристиан 2 0.09
Leo Chu 1 0.05
Лодейро Николас 1 (1) 0.05
Монтеро Фреди 1 0.05
Paul Rothrock 1 0.05
Атенсио Джошуа 1 0.05
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Jackson Ragen 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 4 0
Уайт Брайан 4 0
Mathias Laborda 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Рольдан Александер 5 0
Лодейро Николас 4 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
5
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

5
11
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
12%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
6
35%
2
33%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
11%
1
4%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Пропущено

28
18
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
8
29%
3
17%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
3
11%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
6
1.5
3
9
3
7
2.5
2
10
2
8
3.5
1
11
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
8
5
14
1.5
6
15
4
15
2.5
4
17
2
17
3.5
2
19
2
17
4.5
1
18
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.23
4.50
6.60
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Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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