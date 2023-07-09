Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:3
Конец матча
0'
1:0
24' ГолВеселинович Ранко
48' Желтая карточкаРуидиас Рауль
1:1
60' ГолLeo Chu
2:1
72' ГолГолд Райан
75' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
2:2
76' ГолLeo Chu
79' Желтая карточкаЛодейро Николас
82' Желтая карточкаMathias Laborda
90' Вторая желтая карточкаMathias Laborda
2:3
90' ГолГомес Еймар
90'+8
Ход матча
24'
1:0
48'
60'
1:1
72'
2:1
75'
76'
2:2
79'
82'
90'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
29 Simon Becher
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
-
-
33 Cody Baker
-
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
37 матчей
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.21
Среднее время на гол
43
74
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.51
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|7
|0.35
|Голд Райан
|5 (2)
|0.25
|Simon Becher
|4
|0.2
|Грессель Юлиан
|3
|0.15
|Pedro Vite
|3
|0.15
|Веселинович Ранко
|2
|0.1
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Браун Джавейн
|1
|0.05
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.41
|Руидиас Рауль
|4
|0.18
|Leo Chu
|3
|0.14
|Эбер Араужо
|2
|0.09
|Руснак Альберт
|2
|0.09
|Ролдан Кристиан
|2
|0.09
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.05
|Монтеро Фреди
|1
|0.05
|Гомес Еймар
|1
|0.05
|Paul Rothrock
|1
|0.05
|Атенсио Джошуа
|1
|0.05
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
5
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
5
11
Ванкувер Уайткэпс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Сиэтл Саундерс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
12%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
6
35%
2
33%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Забито
30
28
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
10%
1
4%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
6
20%
7
25%
76-90
Пропущено
31
20
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
13%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
26%
3
15%
31-45
5
16%
3
15%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
56
39
38
210
29
111
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
18
46
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
148
614
715
416
517
218
220
218
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 20
|35
|3.
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|4.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|32 - 29
|25
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|4.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8