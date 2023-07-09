Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
22' Желтая карточкаМенса Джонатан
28' Желтая карточкаГруэсо Карлос
0:1
30' ГолЭспиноса Кристиан
1:1
37' ПенальтиБуанга Денис
Ход матча
22'
28'
30'
0:1
37'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Буанга
Денис
19
Богуш
Матеуш
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
29
Акапо
Карлос
16
Скахен
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
29 Акапо КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Cam Cilley
-
24 Daniel Munie
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
40%
9 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.88
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
2.47
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
36
61
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|11 (1)
|0.52
|Вела Карлос
|6 (3)
|0.29
|Опоку Квадво
|2
|0.1
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|2
|0.1
|Бюк Стипе
|2
|0.1
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.05
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.05
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|10 (3)
|0.45
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.32
|Акапо Карлос
|2
|0.09
|Трауко Мигель
|2
|0.09
|Монтейру Жамиру
|1
|0.05
|Юилл Джексон
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Киканович Бенджамин
|1
|0.05
|Ousseni Bouda
|1
|0.05
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Мальдонадо Дениль
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Груэсо Карлос
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Цакирис Нико
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
8
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
9
15
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
5
28%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
16%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
9
47%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
29
25
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
6
21%
5
20%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
5
17%
6
24%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
13%
3
11%
1-15
5
22%
3
11%
16-30
2
9%
7
25%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
22%
1
4%
61-75
5
22%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 33%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
64
65
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
174
911
714
515
120
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8