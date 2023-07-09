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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
22' Желтая карточка
Менса Джонатан
27' Желтая карточка
Груэсо Карлос
0:1
30' Гол
Эспиноса Кристиан
1:1
37' Пенальти
Буанга Денис
56' Красная карточка
Daniel Fusato1
90' Желтая карточка
Марцинковски Джеймс
90'+8
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
11
Тильман
Тимоти
99
Буанга
Денис
19
Богуш
Матеуш
7
Бюк
Стипе
42
Daniel
Fusato1
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
4
Менса
Джонатан
29
Акапо
Карлос
7
Груэсо
Карлос
16
Скахен
Джек
21
Трауко
Мигель
3
Марье
Поль
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-5-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
40%
9 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

2.47
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

36
61

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.57
Вела Карлос 6 (3) 0.29
Опоку Квадво 2 0.1
Богуш Матеуш 2 (1) 0.1
Тильман Тимоти 2 0.1
Бюк Стипе 2 0.1
Санчес Илье 1 0.05
Кьеллини Джорджо 1 0.05
Холлингсхед Райан 1 0.05
Мальдонадо Дениль 1 0.05
Сифуэнтес Хосе 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 10 (3) 0.45
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.32
Акапо Карлос 2 0.09
Трауко Мигель 2 0.09
Монтейру Жамиру 1 0.05
Юилл Джексон 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Киканович Бенджамин 1 0.05
Ousseni Bouda 1 0.05
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Мальдонадо Дениль 4 0
Санчес Илье 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Груэсо Карлос 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Tonhao 3 0
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Цакирис Нико 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Daniel Fusato1 0 1
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
9
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

9
15
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
26%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
3
15%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
1
10%
9
45%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
6
20%
5
19%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
5
17%
6
23%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
6
20%
6
23%
76-90

Пропущено

24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
2
8%
8
28%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
5
21%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 32%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
1
10
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
4
9
12
1.5
7
15
5
16
2.5
1
21
1
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 10 5 7 28 - 20 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 6 7 7 32 - 29 25
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 10 4 7 35 - 25 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 4 2 23 - 12 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
  • 57'
    Тильман Тимоти уходит с поля. Санчес Илье выходит вместо него
  • 56'
    УДАЛЕНИЕ! - Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Буанга Денис из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • 30'
    Джек Скехэн сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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