Тур: 13.
0'
25' Красная карточкаХеллберг Сет
25' Желтая карточкаПолсон Дэниел
27' Желтая карточкаРедин Понтус
32' Желтая карточкаДротт Джонатан
1:0
33' ГолIeltsin Camoes
2:0
45' ГолРедин Понтус
2:1
61' ГолМуянич Амел
3:1
83' ГолHenry Sletsjoee
4:1
85' ГолKevin Appiah Nyarko
90' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
90'+5
Ход матча
25'
25'
27'
32'
33'
45'
2:0
61'
2:1
83'
85'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Браге
Эргрюте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
46
74
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.31
|Ieltsin Camoes
|4 (1)
|0.31
|Хеллберг Сет
|2
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.15
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.15
|Pontus Jonsson1
|1
|0.08
|Редин Понтус
|1
|0.08
|Henry Sletsjoee
|1
|0.08
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.23
|Дальквист Исак
|2
|0.15
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2 (1)
|0.15
|Муянич Амел
|2
|0.15
|Hady Saleh Karim
|1
|0.08
|Erion Sadiku
|1
|0.08
|Christoffer Styffe
|1
|0.08
|Свенссон Уильям
|1
|0.08
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.08
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Erion Sadiku
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Результаты матчей
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
2
11
Браге
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
33%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
6
35%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
2
11%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1
Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2
Результаты матчей
Браге
Эргрюте
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
4:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Браге
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
49
112
112
112
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5