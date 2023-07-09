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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Браге
4:1
Конец матча
Эргрюте
0'
25' Красная карточка
Хеллберг Сет
25' Желтая карточка
Полсон Дэниел
27' Желтая карточка
Редин Понтус
32' Желтая карточка
Дротт Джонатан
1:0
33' Гол
Ieltsin Camoes
2:0
45' Гол
Редин Понтус
2:1
61' Гол
Муянич Амел
3:1
83' Гол
Henry Sletsjoee
4:1
85' Гол
Kevin Appiah Nyarko
90' Желтая карточка
Люндберг Виктор
90'+5
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
8
Хеллберг
Сет
9
Карлберг
Дуглас
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
17
Дальквист
Хампус
14
Полсон
Дэниел
18
Дротт
Джонатан
28
Erion
Sadiku
15
Дальквист
Исак
9
Люндберг
Виктор
Браге
4-3-3
Эргрюте
5-4-1

История личных встреч

Браге
Эргрюте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

46
74

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 4 0.31
Ieltsin Camoes 4 (1) 0.31
Хеллберг Сет 2 0.15
Берггрен Густав 2 0.15
Kevin Appiah Nyarko 2 0.15
Pontus Jonsson1 1 0.08
Редин Понтус 1 0.08
Henry Sletsjoee 1 0.08
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 3 0.23
Дальквист Исак 2 0.15
Хаглинд-Сангре Маркус 2 (1) 0.15
Муянич Амел 2 0.15
Hady Saleh Karim 1 0.08
Erion Sadiku 1 0.08
Christoffer Styffe 1 0.08
Свенссон Уильям 1 0.08
Азулай Джонатан 1 (1) 0.08
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Редин Понтус 4 0
Хеллберг Сет 2 1
Зеттерстрём Александр 2 1
Samouil Izountouemoi 3 0
Malte Persson 2 0
Henry Sletsjoee 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 1
Дротт Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 3 0
Erion Sadiku 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0

Результаты матчей

Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

2
11
Браге
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
33%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
6
35%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1
Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2

Результаты матчей

Браге
Эргрюте

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

4:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Браге
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
10.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 13 1 4 8 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
8.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
14.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
2.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
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    Где смотреть матч Браге 4:1 Эргрюте онлайн

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