Тур: 15. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1582
0'
0:1
3' ГолAndreas Dybevik
36' Желтая карточкаРанмарк-Эриксен Матиас
0:1
36' Не забитый пенальтиSigurd Groenli
44' Желтая карточкаIlir Kukleci
1:1
58' ГолSebastian Pedersen II
2:1
66' ГолFaites Makosso
90' Желтая карточкаSander Wold
90'+7
Ход матча
3'
0:1
36'
0:1
44'
58'
66'
90'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Elias Bachke
-
18 Leonard Getz
-
22 Sander Wold
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
14 Eirik SaunesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Мосс
Брюне
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
3.25
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|5 (2)
|0.33
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.27
|Anas Farah Ali
|2
|0.13
|Marius Andresen2
|1
|0.07
|Александерссон Ноа
|1
|0.07
|Aksel Baran Potur
|1
|0.07
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.07
|Sivert Haugli
|1
|0.07
|Faites Makosso
|1
|0.07
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Мамаду
|4
|0.27
|Abel William Stensrud
|3
|0.2
|Andreas Dybevik
|2 (1)
|0.13
|Sigurd Groenli
|2
|0.13
|Christian Landu Landu
|2
|0.13
|Robert Undheim
|1
|0.07
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.07
|Мненей Ноа
|1
|0.07
|Sjur Jonassen
|1
|0.07
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Axel Kryger
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|6
|0
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диа Мамаду
|4
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Axel Kryger
|3
|0
|Sigurd Groenli
|3
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Брюне
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
6
10
Мосс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Брюне
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0
Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1
Брюне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0
Результаты матчей
Мосс
Брюне
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мосс
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
510
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3