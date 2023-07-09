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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 1582
Мосс
2:1
Конец матча
Брюне
0'
0:1
3' Гол
Andreas Dybevik
36' Желтая карточка
Ранмарк-Эриксен Матиас
0:1
36' Не забитый пенальти
Sigurd Groenli
44' Желтая карточка
Ilir Kukleci
1:1
58' Гол
Sebastian Pedersen II
2:1
66' Гол
Faites Makosso
90' Желтая карточка
Sander Wold
90'+7
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
4
Гйесдал
Хенрик
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
19
Sebastian
Pedersen
II
16
Anas
Farah
Ali
99
Igor
Spiridonov
9
Содаль
Ларс-Эрик
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
26
Axel
Kryger
14
Eirik
Saunes
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
7
Sigurd
Groenli
32
Sjur
Jonassen
10
Robert
Undheim
Мосс
4-3-3
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Мосс
Брюне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ВД
0:1
ВД
2:3
А
0:3
А
5:0
А
1:1
А
3:3
ТМС
2:0
А
1:2
А
5:5
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 5 (2) 0.33
Sebastian Pedersen II 4 0.27
Anas Farah Ali 2 0.13
Marius Andresen2 1 0.07
Александерссон Ноа 1 0.07
Aksel Baran Potur 1 0.07
Гйесдал Хенрик 1 0.07
Sivert Haugli 1 0.07
Faites Makosso 1 0.07
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Мамаду 4 0.27
Abel William Stensrud 3 0.2
Andreas Dybevik 2 (1) 0.13
Sigurd Groenli 2 0.13
Christian Landu Landu 2 0.13
Robert Undheim 1 0.07
Ротихеуг Оливер 1 0.07
Мненей Ноа 1 0.07
Sjur Jonassen 1 0.07
Хатлехоль Йёрген 0 0
Axel Kryger 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 6 0
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Ilir Kukleci 2 0
Marius Andresen2 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sivert Haugli 1 0
Sander Wold 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диа Мамаду 4 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Axel Kryger 3 0
Sigurd Groenli 3 0
Содаль Ларс-Эрик 3 0
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Мосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Брюне
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

6
10
Мосс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Брюне
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
33%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0
Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1
Брюне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0

Результаты матчей

Мосс
Брюне

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мосс
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
2.
Фредрикстад
 15 7 8 0 18 - 7 29
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Мосс
 15 6 4 5 18 - 20 22
8.
Дьерв
 15 6 3 6 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
10.
Мьёндален
 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Скейд
 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
8.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ilir Kukleci получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Sigurd Groenli пробил пенальти, но не смог забить!
    • 36'
      Ранмарк-Эриксен Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Andreas Dybevik бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 2:1 Брюне онлайн

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