Тур: 14. Стадион: Эледа.
Ход матча
3'
44'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.45 ТМ(3,5) голов
-
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.55
Среднее время на гол
60
165
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.91
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
98
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10 (2)
|0.71
|Нанаси Себастьян
|8 (1)
|0.57
|Веккья Стефано
|5
|0.36
|Али Таха Абди
|4
|0.29
|Ларссон Хуго
|2
|0.14
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.07
|Рикс Сёрен
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Сейдиу Патриот
|1
|0.07
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.14
|Штоль Адам
|2
|0.14
|Фенгер Макс
|2
|0.14
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.14
|Лёфквист Дэвид
|1
|0.07
|Йоханссон Херман
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Рослер Колин
|1
|0.07
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
0
Мальмё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
8
Мальмё
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
20
2
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
50%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
1
50%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
33
10
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
8
24%
2
20%
1-15
2
6%
2
20%
16-30
5
15%
3
30%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
6
18%
1
10%
61-75
6
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2
Результаты матчей
Мальмё
Мьельбю
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
94
310
76
112
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|14
|11
|1
|2
|34 - 12
|34
|2.
|13
|10
|2
|1
|30 - 10
|32
|3.
|15
|10
|2
|3
|38 - 16
|32
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|5.
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|17 - 20
|19
|9.
|2:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|11.
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 22
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|16 - 37
|14
|14.
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|13
|0
|5
|8
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|0:2
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|19 - 4
|16
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|0:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 7
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|5 - 25
|3
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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1.45 ТМ(3,5) голов
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