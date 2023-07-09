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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 19714
Мальмё
1:2
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
3' Гол
Лёфквист Дэвид
39' Желтая карточка
Густафссон Виктор
0:2
44' Гол
Фенгер Макс
65' Желтая карточка
Йоханссон Херман
77' Желтая карточка
Эйле Ноа
79' Желтая карточка
Пенья Серхио
1:2
90' Гол
Нанаси Себастьян
90'+7
27
Далин
Юхан
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Зейдан
Мустафа
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
Мальмё
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Мальмё
Мьельбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.55

Среднее время на гол

60
165

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.91

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.71
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.64
Веккья Стефано 5 0.36
Али Таха Абди 4 0.29
Ларссон Хуго 2 0.14
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.07
Рикс Сёрен 1 0.07
Кристиансен Андерс 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.14
Штоль Адам 2 0.14
Фенгер Макс 2 0.14
Йоханссон Александр 2 (1) 0.14
Лёфквист Дэвид 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Рослер Колин 1 0.07
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Эйле Ноа 2 0
Фенгер Макс 2 0
Otto Rosengren 2 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Мальмё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
0
Мальмё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

13
8
Мальмё
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мьельбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

15
8

Голы по времени матча

Забито

21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
5
24%
1
25%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
4
19%
1
25%
31-45
4
19%
1
25%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

34
12
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
8
24%
3
25%
1-15
2
6%
2
17%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
2
17%
46-60
6
18%
1
8%
61-75
7
21%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2

Результаты матчей

Мальмё
Мьельбю

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
5
3
2.5
1
6
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
7
9
5
1.5
4
10
7
7
2.5
1
13
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
8.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
9.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 14 3 5 6 16 - 23 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
7.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
9.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
14.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
15.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
16.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Телин Исаак сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Sebastian Nanasi бьет в цель!
  • 88'
    Густафссон Виктор уходит с поля. Карлиус Людвиг выходит вместо него
  • 81'
    Herman Johansson уходит с поля. Кричак Иван выходит вместо него
  • 79'
    Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Noah Eile получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Лёфквист Дэвид сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Фенгер Макс бьет в цель!
    • 39'
      Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Herman Johansson сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Лёфквист Дэвид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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