Тур: 14. Стадион: Эледа. Зрители: 19714
0'
0:1
3' ГолЛёфквист Дэвид
39' Желтая карточкаГустафссон Виктор
0:2
44' ГолФенгер Макс
65' Желтая карточкаЙоханссон Херман
77' Желтая карточкаЭйле Ноа
79' Желтая карточкаПенья Серхио
1:2
90' ГолНанаси Себастьян
90'+7
Ход матча
3'
44'
0:2
65'
77'
79'
90'
1:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.45 ТМ(3,5) голов
-
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.55
Среднее время на гол
60
165
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.91
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
98
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10 (2)
|0.71
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.64
|Веккья Стефано
|5
|0.36
|Али Таха Абди
|4
|0.29
|Ларссон Хуго
|2
|0.14
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.07
|Рикс Сёрен
|1
|0.07
|Кристиансен Андерс
|1
|0.07
|Сейдиу Патриот
|1
|0.07
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.14
|Штоль Адам
|2
|0.14
|Фенгер Макс
|2
|0.14
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.14
|Лёфквист Дэвид
|1
|0.07
|Йоханссон Херман
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Рослер Колин
|1
|0.07
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Эйле Ноа
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
0
Мальмё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
8
Мальмё
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Мьельбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
15
8
Голы по времени матча
Забито
21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
5
24%
1
25%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
4
19%
1
25%
31-45
4
19%
1
25%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
34
12
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
8
24%
3
25%
1-15
2
6%
2
17%
16-30
5
15%
4
33%
31-45
6
18%
2
17%
46-60
6
18%
1
8%
61-75
7
21%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2
Результаты матчей
Мальмё
Мьельбю
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
53
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
16
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
95
410
77
113
311
212
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.45 ТМ(3,5) голов
-