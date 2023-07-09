Тур: 15. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 6382
1:1
Конец матча
Ход матча
48'
1:0
71'
87'
1:1
11
Riki
Alba
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Фредрикстад
Конгсвингер
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.33
Среднее время на гол
150
67
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.82
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
82
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|4
|0.27
|Stian Stray Molde
|3
|0.2
|Simen Rafn
|1
|0.07
|Конте Абубакар
|1
|0.07
|Бьярталид Йоаннес
|1 (1)
|0.07
|Haavard Aasheim
|1
|0.07
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.07
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.07
|Ludvig Begby
|1
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.07
|Mads Nielsen II
|1
|0.07
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.6
|Adem Gueven
|7
|0.47
|Хокенстад Матс
|1
|0.07
|Моберг Вегар
|1
|0.07
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.07
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Jesper Grundt
|1
|0.07
|Martin Hellan
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Конгсвингер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
2
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
15
Фредрикстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Конгсвингер
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
4
40%
76-90
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
1
25%
4
27%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
3
19%
6
25%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
56%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2
Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2
Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4
Результаты матчей
Фредрикстад
Конгсвингер
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
312
87
213
213
114
114
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3