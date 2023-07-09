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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6382
Фредрикстад
1:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
48' Гол
Riki Alba
81' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
1:1
87' Гол
Adem Gueven
90'+8
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
27
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
11
Riki
Alba
31
Andreas
Smedplass
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
16
Martin
Hellan
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
12
Хокенстад
Матс
9
Adem
Gueven
18
Joacim
Holtan
Фредрикстад
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Конгсвингер

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.33

Среднее время на гол

150
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.82
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
82

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 4 0.27
Stian Stray Molde 3 0.2
Simen Rafn 1 0.07
Конте Абубакар 1 0.07
Бьярталид Йоаннес 1 (1) 0.07
Haavard Aasheim 1 0.07
Philip Sandvik Aukland 1 0.07
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.07
Ludvig Begby 1 0.07
Лима Лукас 1 0.07
Mads Nielsen II 1 0.07
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.6
Adem Gueven 7 0.47
Хокенстад Матс 1 0.07
Моберг Вегар 1 0.07
Герсон Ларс 1 (1) 0.07
Martin Tangen Vinjor 1 0.07
Ludvig Langrekken 1 0.07
Jesper Grundt 1 0.07
Martin Hellan 1 0.07
Eric Taylor 1 0.07
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Магнуссон Юлиус 2 0
Конте Абубакар 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Скарет Браге 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Victor Grodaas 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Конгсвингер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
2
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
15
Фредрикстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Конгсвингер
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
4
40%
76-90

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
3
20%
61-75
1
25%
4
27%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
3
19%
6
25%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
56%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2
Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2
Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4

Результаты матчей

Фредрикстад
Конгсвингер

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
2.
Фредрикстад
 15 7 8 0 18 - 7 29
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Мосс
 15 6 4 5 18 - 20 22
8.
Дьерв
 15 6 3 6 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
10.
Мьёндален
 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Скейд
 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
8.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Фредрикстад 1:1 Конгсвингер онлайн

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