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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: .
Сириус
1:1
Второй тайм: 58'
Хаммарбю
0'
0:1
37' Гол
Jusef Erabi
1:1
41' Гол
Мэтьюз Ташрик

Ход матча

32'
 
Alper Demirol
Садику Лорет
37'
0:1
Jusef Erabi
(Бесара Нахир)
41'
Мэтьюз Ташрик
1:1
46'
 
Нильссон Джоэл
Маджед Монтадер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
3.35
3.66
2.75
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
22
Алсанати
Андре
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
3
Край
Антон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
38
Маджед
Монтадер
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Сириус
5-3-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хаммарбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
4:1
А
1:1
А
0:3
ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Среднее время на гол

73
75

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.6
1.67

Среднее время на гол

34
54

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.36
Роше Джейми 2 0.14
Aron Bjarnason I 2 0.14
Алсанати Андре 2 0.14
Перссон Хоаким 1 0.07
Видгрен Деннис 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Матисен Маркус 1 0.07
Силисуфай Эди 1 0.07
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.27
Джуканович Виктор 3 0.2
Jusef Erabi 2 0.13
Садику Лорет 1 0.07
Теки Тесфальдет 1 0.07
Налич Ади 1 0.07
Маркус Карлссон 1 0.07
Нильссон Джоэл 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 0.07
Маджед Монтадер 1 0.07
Nathaniel Adjei 1 0.07
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
11
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1

Результаты матчей

Сириус
Хаммарбю

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
6
8
1
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 14 11 1 2 34 - 12 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
8.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
9.
Мьельбю
 2:0 14 5 4 5 12 - 13 19
10.
Хаммарбю
 1:1 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 1:1 14 3 6 5 16 - 22 15
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 0:2 8 6 1 1 21 - 7 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 1:1 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 2:0 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 1:1 7 2 2 3 10 - 11 8
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 0:2 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Мьельбю
 2:0 7 3 1 3 4 - 7 10
7.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
9.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Сириус
 1:1 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
13.
Хаммарбю
 1:1 9 0 4 5 7 - 17 4
14.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
15.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
16.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Montader Madjed уходит с поля. Нильссон Джоэл выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Мэтьюз Ташрик бьет в цель!
  • 37'
    Бесара Нахир сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
  • 32'
    Садику Лорет уходит с поля. Alper Demirol выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хаммарбю
3.35
3.66
2.75
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Где смотреть матч Сириус 1:1 Хаммарбю онлайн

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Сириус
Хаммарбю
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