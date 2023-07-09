Тур: 14. Стадион: Студентернас.
Ход матча
37'
0:1
41'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.00 Фора (0) на «Сириус»
-
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Сириус
Хаммарбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.36
|Роше Джейми
|2
|0.14
|Aron Bjarnason I
|2
|0.14
|Алсанати Андре
|2
|0.14
|Перссон Хоаким
|1
|0.07
|Видгрен Деннис
|1
|0.07
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Силисуфай Эди
|1
|0.07
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.27
|Джуканович Виктор
|3
|0.2
|Jusef Erabi
|2
|0.13
|Садику Лорет
|1
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.07
|Налич Ади
|1
|0.07
|Маркус Карлссон
|1
|0.07
|Нильссон Джоэл
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Маджед Монтадер
|1
|0.07
|Nathaniel Adjei
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
11
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
33%
4
24%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1
Результаты матчей
Сириус
Хаммарбю
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
58
68
112
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|14
|11
|1
|2
|34 - 12
|34
|2.
|13
|10
|2
|1
|30 - 10
|32
|3.
|15
|10
|2
|3
|38 - 16
|32
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|5.
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|8.
|14
|6
|1
|7
|17 - 20
|19
|9.
|2:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 24
|17
|11.
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|12.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 22
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|16 - 37
|14
|14.
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|13
|0
|5
|8
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|0:2
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|19 - 4
|16
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|0:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 7
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|5 - 25
|3
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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2.00 Фора (0) на «Сириус»
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