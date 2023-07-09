Тур: 14. Стадион: Студентернас. Зрители: 9484
Ход матча
37'
0:1
41'
1:1
74'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.00 Фора (0) на «Сириус»
-
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Сириус
Хаммарбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.36
|Роше Джейми
|2
|0.14
|Aron Bjarnason I
|2
|0.14
|Алсанати Андре
|2
|0.14
|Перссон Хоаким
|1
|0.07
|Видгрен Деннис
|1
|0.07
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Силисуфай Эди
|1
|0.07
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.27
|Джуканович Виктор
|3
|0.2
|Jusef Erabi
|2
|0.13
|Садику Лорет
|1
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.07
|Налич Ади
|1
|0.07
|Маркус Карлссон
|1
|0.07
|Хаммар Фредрик
|1
|0.07
|Нильссон Джоэл
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Маджед Монтадер
|1
|0.07
|Nathaniel Adjei
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
6
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хаммарбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
11
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Хаммарбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
5
26%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
22%
6
25%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1
Результаты матчей
Сириус
Хаммарбю
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
25
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
59
78
113
213
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.00 Фора (0) на «Сириус»
-