Тур: 15. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 415
0'
49' Желтая карточкаSander Eng Strand
49' Желтая карточкаМельхиор Маркус
65' Желтая карточкаMartin Ueland
90'+5
Ход матча
49'
65'
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
17 Hayder Altai
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Осане
Скейд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|7
|0.47
|Emil Sildnes
|4
|0.27
|Stian Nygaard I
|3
|0.2
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.13
|Haakon Sjaatil
|1
|0.07
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.07
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.33
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.27
|Ulrich Ness
|2
|0.13
|Мельхиор Маркус
|2
|0.13
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.07
|David Hickson
|1
|0.07
|Erik Nordengen
|1
|0.07
|Эффьом Максвелл
|1
|0.07
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Torje Naustdal
|1
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
5
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
6
5
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
16
10
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
10%
3
18%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
21
32
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
19%
3
9%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
4
19%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ - Осане 4:2
Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1
Скейд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0
Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0
Результаты матчей
Осане
Скейд
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Осане
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
69
69
114
114
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3