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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 415
Осане
0:0
Конец матча
Скейд
0'
49' Желтая карточка
Sander Eng Strand
49' Желтая карточка
Мельхиор Маркус
65' Желтая карточка
Martin Ueland
90'+5
30
Лисгард
Идар
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
18
Ole
Kallevaag
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
12
Видтун-Нильсен
Симен
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
24
Tage
Johansen
14
Henning
Toensberg
Andresen
11
David
Hickson
39
Bendik
Rise
2
Torje
Naustdal
8
Мельхиор
Маркус
7
Ulrich
Ness
9
Будусон
Джонни
Осане
3-5-2
Скейд
5-4-1

История личных встреч

Осане
Скейд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 7 0.47
Emil Sildnes 4 0.27
Stian Nygaard I 3 0.2
Sander Eng Strand 2 (1) 0.13
Haakon Sjaatil 1 0.07
Ola Heltne Nilsen 1 0.07
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Мюклебуст Эрлинг 0 0
Didrik Fredriksen 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.33
Будусон Джонни 4 (1) 0.27
Ulrich Ness 2 0.13
Мельхиор Маркус 2 0.13
Стейринг Пер-Магнус 1 0.07
David Hickson 1 0.07
Erik Nordengen 1 0.07
Эффьом Максвелл 1 0.07
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Sander Eng Strand 4 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Torje Naustdal 1 1
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
5
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

6
5
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

16
10

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
10%
3
18%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

21
32
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
19%
3
9%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
4
19%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ - Осане 4:2
Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1
Скейд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0
Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0

Результаты матчей

Осане
Скейд

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Осане
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
2.
Фредрикстад
 15 7 8 0 18 - 7 29
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Мосс
 15 6 4 5 18 - 20 22
8.
Дьерв
 15 6 3 6 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
10.
Мьёндален
 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Скейд
 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
8.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Весь список
  • 59'
    Ulrich Ness уходит с поля. Kristoffer Hoven выходит вместо него
  • 49'
    Marcus Melchior получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Sander Eng Strand получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Mame Mor Ndiaye уходит с поля. Ларсен Кристоффер выходит вместо него
  • 18'
    ГОООООЛ Осане забивает
  • Судья начинает матч
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