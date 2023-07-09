Тур: 14.
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.25 Обе забьют — да
-
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
38
Kevyson
30
Lucas
Braga
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
12
Willian
VI
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
38 KevysonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 КадуЗащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Luan Dias
-
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Нападающий
-
55 Luis Oyama
-
45 Joao Magno
-
-
-
-
-
-
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Сантос
Гойяс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.83
1.33
Среднее время на гол
31
67
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
37
56
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|3
|0.21
|Deivid de Souza
|2
|0.14
|Angelo Borges
|2
|0.14
|Лима Лукас III
|1
|0.07
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.07
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.07
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.14
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.14
|Магиньо
|2
|0.14
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.07
|Alesson Batista
|1
|0.07
|Everton Morelli
|1
|0.07
|Lucas Halter
|1
|0.07
|Dodozinho
|1
|0.07
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|5
|0
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Мессиас
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|6
|1
|Bruno Melo
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Lucas Halter
|3
|1
|Willian VI
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Сантос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
1
7
Сантос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Гойяс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
13%
4
19%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
25%
6
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Сантос
Гойяс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сантос
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
310
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|4.
|14
|6
|6
|2
|25 - 13
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|11 - 23
|11
|18.
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|18.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|3 - 11
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5