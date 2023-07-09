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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Сантос
4:3
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
16' Гол
Леонардо Маркос
2:0
30' Гол
Леонардо Маркос
31' Желтая карточка
Леонардо Маркос
2:1
40' Пенальти
Гильерме Маркес
3:1
45' Гол
Мендоса Стивен
47' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
53' Желтая карточка
Жуан Пауло
3:2
61' Гол
Гильерме Маркес
62' Красная карточка
Владимир
67' Желтая карточка
Sandry Santos
68' Желтая карточка
Luis Oyama
79' Желтая карточка
Мезенга Бруно
3:3
81' Гол
Joao Magno
83' Красная карточка
Пауло Турра
89' Желтая карточка
Matheus Santos
4:3
90' Пенальти
Мендоса Стивен
90' Красная карточка
Гильерме Маркес
90' Желтая карточка
Luan Dias
90'+14
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
38
Kevyson
14
Rodrigo
Fernandez2
6
Sandry
Santos
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
30
Lucas
Braga
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
12
Willian
VI
10
Паласиос
Хулиан
60
Гильерме
Маркес
70
Оливейро
Андерсон
II
11
Гонсалвеш
Диего
Сантос
4-3-3
Гойяс
4-5-1

История личных встреч

Сантос
Гойяс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
3:4
СA
2:3
СA
0:3
СA
6:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.33

Среднее время на гол

31
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

37
56

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 5 (1) 0.36
Леонардо Маркос 3 (1) 0.21
Deivid de Souza 2 0.14
Angelo Borges 2 0.14
Лима Лукас III 1 0.07
Габриэль Эдуардо 1 0.07
Rodrigo Fernandez2 1 0.07
Сотельдо Йеферсон 0 0
Joao Lucas2 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.14
Гильерме Маркес 2 (1) 0.14
Matheus Peixoto 2 (1) 0.14
Магиньо 2 0.14
Аподи Диаллиссон 1 0.07
Alesson Batista 1 0.07
Everton Morelli 1 0.07
Lucas Halter 1 0.07
Joao Magno 1 0.07
Dodozinho 1 0.07
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 6 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Luan Dias 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мессиас 1 0
Мезенга Бруно 1 0
Joaquim 1 0
Жуан Пауло 1 0
Lucas Pires 1 0
Lucas Braga 1 0
Sandry Santos 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 5 0
Ze Ricardo2 5 0
Lucas Halter 3 1
Гильерме Маркес 2 1
Willian VI 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Лукас Джонни 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
5
Сантос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гойяс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

1
7
Сантос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Гойяс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
11%
4
16%
1-15
4
21%
6
24%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
4
21%
6
24%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Сантос
Гойяс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сантос
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
3
3
3
5
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
5.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Luan Dias получил желтую карточку от судьи
  • 101'
    УДАЛЕНИЕ! - Гильерме Маркес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 99'
    Лукас Брага уходит с поля. Луис Фелипе выходит вместо него
  • 93'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен из команды Сантос забивает с точки!
  • 89'
    Matheus Santos получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    УДАЛЕНИЕ! - Пауло Турра увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Сандри Сантос получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Леонардо Маркос уходит с поля. Мезенга Бруно выходит вместо него
    • 66'
      Лима Лукас III уходит с поля. Luan Dias выходит вместо него
    • 62'
      УДАЛЕНИЕ! - Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 61'
      Г О О О О Л - Гильерме Маркес бьет в цель!
    • 53'
      Жуан Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Хулиан Паласиос уходит с поля. Luis Oyama выходит вместо него
    • 46'
      Ze Ricardo уходит с поля. Joao Magno выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Сантос 4:3 Гойяс онлайн

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