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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Тромсё
0:0
Конец матча
Волеренга
0'
48' Желтая карточка
Риснаес Магнус
65' Желтая карточка
Жута Леонард
84' Желтая карточка
Malick Diouf
90'+5

Ход матча

36'
Jens Hjertoe-Dahl
Опсал Сакариас
 
48'
 
Риснаес Магнус
64'
 
Jacob Eng
Офкир Мохамед
65'
 
Жута Леонард
72'
 
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
72'
 
Jones El-Abdellaoui
Filip Thorvaldsen
77'
Jakob Napoleon Romsaas
Псише Кристоф
 
83'
Malick Diouf
Yaw Paintsil
 
84'
Malick Diouf
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
8
Антонсен
Кент-Аре
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
5
Жута
Леонард
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
26
Filip
Thorvaldsen
8
Бьёрдаль
Хенрик
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Тромсё
3-4-3
Волеренга
4-1-4-1

История личных встреч

Тромсё
Волеренга

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

36 матчей

33.3%
16.7%
50%
12 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
3:4
Т
0:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
3:0
К
3:3
Т
3:0
ТМК
0:3
Т
0:0
Т
2:4
Т
0:3
Т
4:0
Т
1:0
Т
4:5
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
4:1
Т
2:0
ТМС
0:2
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Т
2:0
Т
2:4
ТМС
1:2
Т
0:0
КН
0:2
Т
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.75
1.56

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

65
45

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.54
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.23
Yaw Paintsil 2 0.15
Траоре Маи 2 0.15
Гундерсен Йостейн 1 0.08
Енссен Андерс 1 0.08
Басси Даниэль 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.25
Хоканс Даниэль 3 0.25
Ятта Сиди 3 0.25
Страндберг Стефан 2 (2) 0.17
Офкир Мохамед 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Jones El-Abdellaoui 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Malick Diouf 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волеренга
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
Тромсё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
12

Волевые поражения

9
3
Тромсё
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Волеренга
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

12
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
4
50%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
3
15%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3
Волеренга
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3

Результаты матчей

Тромсё
Волеренга

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
3
9
1
12
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 0:1 14 7 3 4 26 - 17 24
5.
Молде
 1:0 14 7 2 5 28 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 0:1 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 1:0 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 0:1 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • 64'
    Офкир Мохамед уходит с поля. Jacob Eng выходит вместо него
  • 48'
    Риснаес Магнус получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Опсал Сакариас уходит с поля. Jens Hjertoe-Dahl выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Волеренга онлайн

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