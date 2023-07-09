Тур: 13. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Хансен Торе
0'
48' Желтая карточкаРиснаес Магнус
65' Желтая карточкаЖута Леонард
84' Желтая карточкаMalick Diouf
90'+5
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
17 Jacob Eng
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
История личных встреч
Тромсё
Волеренга
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
36 матчей
33.3%
16.7%
50%
12 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.75
1.56
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
65
45
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.54
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.23
|Yaw Paintsil
|2
|0.15
|Траоре Маи
|2
|0.15
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.08
|Енссен Андерс
|1
|0.08
|Басси Даниэль
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.25
|Хоканс Даниэль
|3
|0.25
|Ятта Сиди
|3
|0.25
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.17
|Офкир Мохамед
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Malick Diouf
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волеренга
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
2
Тромсё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
12
Волевые поражения
9
3
Тромсё
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Волеренга
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
12
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
4
50%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
3
15%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3
Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3
Волеренга
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3
Результаты матчей
Тромсё
Волеренга
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
39
112
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 18
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4