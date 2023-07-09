Тур: 13. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 5474 Главный судья: Mohammad Aslam
0:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолГрёнбек Альберт
43' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
0:2
59' ГолПеллегрино Амаль
75' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
90' Желтая карточкаLeon Hien
90'+6
Ход матча
27'
0:1
59'
0:2
75'
85'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.54 Победа «Будё-Глимта»
-
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Одд
Будё-Глимт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
3
1.29
Среднее время на гол
30
70
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
2.4
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
37
79
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.14
|Валлем Конрад
|1
|0.07
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.07
|Юхансен Сондре
|1
|0.07
|Евтович Милан
|1
|0.07
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.07
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.07
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.07
|Leon Hien
|1
|0.07
|Овусу Соломон
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|13 (1)
|0.93
|Мумбанья Фарис
|9
|0.64
|Грёнбек Альберт
|5
|0.36
|Ветлесен Уго
|3
|0.21
|Мугиша Джоэл
|3
|0.21
|Берг Патрик
|1
|0.07
|Салтнес Ульрик
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|1
|0.07
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Овусу Соломон
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Результаты матчей
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
0
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
21
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Будё-Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
3
21
Голы по времени матча
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
5
33%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
43%
8
38%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
11
36
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
9%
7
19%
1-15
1
9%
6
17%
16-30
2
18%
2
6%
31-45
2
18%
8
22%
46-60
1
9%
5
14%
61-75
4
36%
8
22%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Результаты матчей
Одд
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
212
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 18
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.54 Победа «Будё-Глимта»
-