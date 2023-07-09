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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5474 Главный судья: Mohammad Aslam
Одд
0:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
27' Гол
Грёнбек Альберт
43' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
0:2
59' Гол
Пеллегрино Амаль
75' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
90' Желтая карточка
Leon Hien
90'+6

Ход матча

27'
0:1
Грёнбек Альберт
(Берг Патрик)
43'
Баккай Йосеф Бриан
 
59'
0:2
Пеллегрино Амаль
64'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
64'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
75'
 
Элабделлауи Омар
77'
 
Сьоволд Фредрик
Элабделлауи Омар
77'
 
Нордас Лассе
Мумбанья Фарис
82'
Leon Hien
Юхансен Сондре
 
85'
 
Лоде Мариус
Мо Бреде
90'
Leon Hien
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
6
Овусу
Леонард
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
7
Йоргенсен
Филип
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Одд
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Одд
Будё-Глимт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:0
Т
7:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
6:1
Т
0:4
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:4

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

3
1.29

Среднее время на гол

30
70

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

2.4
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

37
79

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.14
Валлем Конрад 1 0.07
Ингебритсен Микаэль 1 0.07
Юхансен Сондре 1 0.07
Евтович Милан 1 0.07
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.07
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.07
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.07
Leon Hien 1 0.07
Овусу Соломон 0 0
Рууд Эспен 0 0
Томас Диого 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 13 (1) 0.93
Мумбанья Фарис 9 0.64
Грёнбек Альберт 5 0.36
Ветлесен Уго 3 0.21
Мугиша Джоэл 3 0.21
Берг Патрик 1 0.07
Салтнес Ульрик 1 0.07
Сёрли Сондре 1 0.07
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
21
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Будё-Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

3
21

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
5
33%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
43%
8
38%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

11
36
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
9%
7
19%
1-15
1
9%
6
17%
16-30
2
18%
2
6%
31-45
2
18%
8
22%
46-60
1
9%
5
14%
61-75
4
36%
8
22%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3

Результаты матчей

Одд
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
13
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 0:1 14 7 3 4 26 - 17 24
5.
Молде
 1:0 14 7 2 5 28 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 0:1 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 1:0 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 0:1 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Баккай Йосеф Бриан получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Берг Патрик сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!
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