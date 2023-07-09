Тур: 13. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Svein Torre Sinnes
5:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолБраут-Брюнес Джонатан
1:1
6' ГолТорп Виктор
2:1
11' ГолБраут-Брюнес Джонатан
2:2
17' ГолСолтведт Йоахим
20' Желтая карточкаМенерт Маркус
3:2
23' ГолВалсвик Густав
52' Желтая карточкаТибблинг Симон
58' Желтая карточкаУтвик Бьорн
4:2
60' ГолСтеневик Халлдор
65' Желтая карточкаМайгор Миккел
5:2
78' ГолЭнерсен Оле
90'+7
Ход матча
5'
6'
11'
17'
20'
23'
52'
58'
60'
4:2
65'
78'
5:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.38
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|0.38
|Менерт Маркус
|3
|0.23
|Валсвик Густав
|3
|0.23
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.08
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.08
|Стеневик Халлдор
|1
|0.08
|Ипалибо Джек
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Лейфссон Ари
|1
|0.08
|Ханссен Сондре
|1
|0.08
|Энерсен Оле
|1
|0.08
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.38
|Солтведт Йоахим
|4
|0.31
|Торп Виктор
|4
|0.31
|Майгор Миккел
|3
|0.23
|Утвик Бьорн
|3
|0.23
|Вишне Эйрик
|2
|0.15
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.08
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.08
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Стеневик Халлдор
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Майгор Миккел
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
5
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
4
11
Стрёмсгодсет
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
5
16
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
7
29%
29%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
5
31%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
49
76
211
310
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 18
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4