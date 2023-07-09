  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Стрёмсгодсет
5:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
5' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
1:1
6' Гол
Торп Виктор
2:1
11' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
2:2
17' Гол
Солтведт Йоахим
20' Желтая карточка
Менерт Маркус
3:2
23' Гол
Валсвик Густав
52' Желтая карточка
Тибблинг Симон
58' Желтая карточка
Утвик Бьорн
4:2
60' Гол
Стеневик Халлдор
65' Желтая карточка
Майгор Миккел
5:2
78' Гол
Энерсен Оле
90'+7

Ход матча

5'
Браут-Брюнес Джонатан
(Стеневик Халлдор)
1:0
6'
1:1
Торп Виктор
(Лундквист Рамон-Паскаль)
11'
Браут-Брюнес Джонатан
2:1
17'
2:2
Солтведт Йоахим
(Лундквист Рамон-Паскаль)
20'
Менерт Маркус
 
23'
Валсвик Густав
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
3:2
40'
Ханссен Сондре
Fredrik Kristensen Dahl
 
46'
Jonas Torrissen Therkelsen
Дансо Эммануэл
 
52'
 
Тибблинг Симон
58'
 
Утвик Бьорн
60'
Стеневик Халлдор
4:2
61'
 
Сколевик Стеффен
Тибблинг Симон
65'
 
Майгор Миккел
70'
Энерсен Оле
Грогард Томас
 
76'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
78'
Энерсен Оле
5:2
82'
 
Martin Hoeyland
Солтведт Йоахим
82'
 
Сандер Кристиансен
Андерсен Йеппе
82'
 
Martin Hoel Andersen
Лундквист Рамон-Паскаль
84'
Albert Palmberg Thorsen
Браут-Брюнес Джонатан
 
84'
Marko Lawk Farji
Менерт Маркус
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
7
Стеневик
Халлдор
9
Браут-Брюнес
Джонатан
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:2
Т
3:1
Т
5:1
Т
5:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
ТМК
4:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:6
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:4
Т
1:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.38

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 0.38
Менерт Маркус 3 0.23
Валсвик Густав 3 0.23
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.08
Стенгель Херман 1 (1) 0.08
Стеневик Халлдор 1 0.08
Ипалибо Джек 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Лейфссон Ари 1 0.08
Ханссен Сондре 1 0.08
Энерсен Оле 1 0.08
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.38
Солтведт Йоахим 4 0.31
Торп Виктор 4 0.31
Майгор Миккел 3 0.23
Утвик Бьорн 3 0.23
Вишне Эйрик 2 0.15
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.08
Christopher Bonsu Baah 1 0.08
Тибблинг Симон 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Стеневик Халлдор 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Майгор Миккел 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
5
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

4
11
Стрёмсгодсет
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
7
29%
29%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
5
31%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 0:1 14 7 3 4 26 - 17 24
5.
Молде
 1:0 14 7 2 5 28 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 0:1 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 1:0 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 0:1 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 5:2 Сарпсборг-08 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     