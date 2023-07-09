Тур: 13.
0:0
Конец матча
Ход матча
63'
64'
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Chisom ChidiНападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
12 Robin Frej
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Сковде АИК
ГАИС
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.15
|Filip Schyberg
|2
|0.15
|Видьеског Исак
|2
|0.15
|Mikael Moerk
|1
|0.08
|Emil Bellander
|1
|0.08
|Yoann Fellrath
|1
|0.08
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.46
|Селик Мерван
|4
|0.31
|Фрайди Ричард
|3
|0.23
|Gustav Lundgren
|2
|0.15
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.15
|Салихович Дино
|1
|0.08
|Robin Frej
|1
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.08
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|4
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Броман Густав
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Норен Аксель
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
2
Сковде АИК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
0
12
Сковде АИК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
4
12
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
17%
1-15
3
75%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
13
2
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
9%
4
19%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0
ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1
Результаты матчей
Сковде АИК
ГАИС
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
211
76
112
310
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5