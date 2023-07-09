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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Сковде АИК
0:0
Конец матча
ГАИС
0'
63' Желтая карточка
Норен Аксель
64' Желтая карточка
Броман Густав
90'+7
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
7
Darrell
Kamdem
Tibell
14
Mikael
Moerk
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
8
Александерссон
Виктор
16
Салихович
Дино
21
Axel
Henriksson
9
Gustav
Lundgren
20
Chisom
Chidi
10
Селик
Мерван
Сковде АИК
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
ГАИС

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.15
Filip Schyberg 2 0.15
Видьеског Исак 2 0.15
Mikael Moerk 1 0.08
Emil Bellander 1 0.08
Yoann Fellrath 1 0.08
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.46
Селик Мерван 4 0.31
Фрайди Ричард 3 0.23
Gustav Lundgren 2 0.15
Хольмстрём Александр Аль 2 0.15
Салихович Дино 1 0.08
Robin Frej 1 0.08
Filip Beckman 1 0.08
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 4 0
Oscar Lennerskog 2 1
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Броман Густав 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Yoann Fellrath 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Норен Аксель 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Салихович Дино 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
2
Сковде АИК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

0
12
Сковде АИК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

4
12
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
17%
1-15
3
75%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
2
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
9%
4
19%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0
ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1

Результаты матчей

Сковде АИК
ГАИС

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
10.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 13 1 4 8 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
8.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
14.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
2.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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