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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 2094 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Саннефьёрд
0:0
Конец матча
Стабек
0'
0:0
35' Не забитый пенальти
Бакенга Мушага
42' Желтая карточка
Айер Кинин
82' Желтая карточка
Оттоссон Филип
88' Желтая карточка
Геэльмуйден Херман
90'+7

Ход матча

35'
0:0
Бакенга Мушага
42'
Айер Кинин
 
64'
 
Эдвардс Кертис
Хауген Фредрик
64'
 
Оттесен Стурла
Вальстад Николас
65'
 
Вангберг Симен
Педерсен Каспер
73'
 
Геэльмуйден Херман
Костадинов Калоян
77'
Рисан Сандер
Нильссон Александер II
 
77'
Fredrik Mani Paalerud
Ian Smeulers
 
80'
 
Пигнатель-Енссен Николас
Бакенга Мушага
82'
Оттоссон Филип
 
85'
Jakob Masloe Dunsby
Тветер Александер Рууд
 
85'
Ньенету Франклин
Кумсан Джилберт
 
88'
 
Геэльмуйден Херман

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 455 Количество передач 455
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
17
Фосс
Сандер
Моэн
15
Jesper
Taaje
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
33
Пахоник
Тобиас
11
Вальстад
Николас
7
Хауген
Фредрик
47
Лукка
Жонатан
24
Костадинов
Калоян
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
Саннефьёрд
4-3-3
Стабек
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Стабек

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:3
Т
0:3
Т
0:2
Т
0:0
Т
2:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:3
Т
1:2
ТМК
1:0
Т
2:4
К
0:1
Т
4:0
ТМК
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:3
Т
4:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1

Среднее время на гол

128
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.18
1.8

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.33
Jesper Taaje 2 0.17
Кумсан Джилберт 1 0.08
Тветер Александер Рууд 1 0.08
Бикоро Федерико 1 0.08
Эгели Ветле Валле 1 0.08
Youseff Chaib 1 0.08
Ньенету Франклин 1 0.08
Оттоссон Филип 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.38
Бакенга Мушага 3 (1) 0.23
Кабран Кевин 2 0.15
Педерсен Каспер 1 0.08
Костадинов Калоян 1 0.08
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 4 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Ian Smeulers 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Сковгор Андреас 2 0
Геэльмуйден Херман 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
3
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

1
7
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Стабек
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
43%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
4
57%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
4
31%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
19%
5
22%
1-15
5
24%
6
26%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
19%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0
Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1
Стабек
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Стабек

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
3
4
2
3
2.5
1
6
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 0:1 14 7 3 4 26 - 17 24
5.
Молде
 1:0 14 7 2 5 28 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 0:1 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 1:0 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 0:1 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Айер Кинин получил желтую карточку от судьи
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    • 35'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бакенга Мушага пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Стабек онлайн

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