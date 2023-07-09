Тур: 13. Стадион: Release Arena. Зрители: 2094 Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:0
Конец матча
0'
0:0
35' Не забитый пенальтиБакенга Мушага
42' Желтая карточкаАйер Кинин
82' Желтая карточкаОттоссон Филип
88' Желтая карточкаГеэльмуйден Херман
90'+7
Ход матча
35'
0:0
42'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 455
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Саннефьёрд
Стабек
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
21 матч
9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.18
1.8
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.33
|Jesper Taaje
|2
|0.17
|Кумсан Джилберт
|1
|0.08
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.08
|Бикоро Федерико
|1
|0.08
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.08
|Youseff Chaib
|1
|0.08
|Ньенету Франклин
|1
|0.08
|Оттоссон Филип
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.38
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.23
|Кабран Кевин
|2
|0.15
|Педерсен Каспер
|1
|0.08
|Костадинов Калоян
|1
|0.08
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
3
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
1
7
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Стабек
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
2
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
43%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
4
57%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
4
31%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
19%
5
22%
1-15
5
24%
6
26%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
19%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0
Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1
Стабек
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Стабек
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
23
34
23
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
39
49
210
211
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 18
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4