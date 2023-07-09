Тур: 13. Стадион: Леркендаль. Зрители: 12064 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолСэтер Оле Кристиан
46' Желтая карточкаГарнас Эспен
82' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
1:1
85' ГолАдамс Акор
1:2
90' ГолАдамс Акор
1:2
90' Не забитый пенальтиАдамс Акор
90' Желтая карточкаТагсет Эдвард
90' Желтая карточкаЭд Эскил
90' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
90'+9
Ход матча
11'
46'
82'
85'
1:1
90'
1:2
90'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
10
Хольсе
Карло
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ростен ХоконЗащитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Русенборг
Лиллестрём
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
30 матчей
60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
2.21
2.13
Среднее время на гол
40
42
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
54
48
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джейден
|2
|0.14
|Хольсе Карло
|2
|0.14
|Бьёрло Мортен
|2
|0.14
|Скарсем Олаус
|2
|0.14
|Ага Оскар
|1
|0.07
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Перейра Адриан
|1
|0.07
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|12 (1)
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.17
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.17
|Ольсен Томас
|2
|0.17
|Гарнас Эспен
|1
|0.08
|Эд Эскил
|1
|0.08
|Рангер Ларс
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
2
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
2
9
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
45%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
6
43%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
10
50%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
6
33%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2
Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2
Результаты матчей
Русенборг
Лиллестрём
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
17
33
17
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
93
311
66
113
39
113
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 18
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4