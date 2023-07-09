  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 12064 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Русенборг
1:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
11' Гол
Сэтер Оле Кристиан
46' Желтая карточка
Гарнас Эспен
82' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
1:1
85' Гол
Адамс Акор
1:2
90' Гол
Адамс Акор
1:2
90' Не забитый пенальти
Адамс Акор
90' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
90' Желтая карточка
Эд Эскил
90' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
90'+9

Ход матча

11'
Сэтер Оле Кристиан
1:0
46'
 
Гарнас Эспен
61'
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
 
68'
Ага Оскар
Сэтер Оле Кристиан
 
72'
 
Свендсен Тобиас
Хофф Вебьёрн
72'
 
Лундему Мариус
Ольсен Томас
72'
 
Рангер Ларс
Драгснес Ветле
77'
Бьёрло Мортен
Перейра Адриан
 
81'
 
Uba Charles
Ибрахимай Илльдрен
82'
Йенссен Ульрик
 
85'
1:1
Адамс Акор
(Рангер Ларс)
90'
1:2
Адамс Акор
90'
1:2
Адамс Акор
90'
Тагсет Эдвард
 
90'
 
Эд Эскил
90'
 
Свендсен Тобиас

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Роджерс
Сэмюэль
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
19
Перейра
Адриан
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
Русенборг
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Лиллестрём

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

30 матчей

60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:1
Т
3:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0
С
0:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:5
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:3
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:5
Т
4:4
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
4:0
Т
4:1

Голы

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

2.21
2.13

Среднее время на гол

40
42

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

54
48

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.14
Хольсе Карло 2 0.14
Бьёрло Мортен 2 0.14
Скарсем Олаус 2 0.14
Ага Оскар 1 0.07
Нипан Сверре Халсет 1 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Перейра Адриан 1 0.07
Сэтер Оле Кристиан 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.07
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 12 (1) 1
Осен Йермунд 2 0.17
Тённесен Кристоффер 2 0.17
Ольсен Томас 2 0.17
Гарнас Эспен 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Рангер Ларс 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Драгснес Ветле 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 4 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Рангер Ларс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Русенборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
2
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

2
9
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лиллестрём
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
56%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
6
43%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
10
50%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
6
33%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2
Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2

Результаты матчей

Русенборг
Лиллестрём

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
3
3
1
7
2.5
2
4
1
7
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
11
1.5
6
6
1
13
2.5
3
9
1
13
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 0:1 14 7 3 4 26 - 17 24
5.
Молде
 1:0 14 7 2 5 28 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 0:1 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 1:0 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 0:1 7 2 1 4 9 - 11 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Русенборг 1:2 Лиллестрём онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     