Тур: 14. Стадион: Guldfaageln Arena.
0'
22' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
0:1
30' ГолХульт Никлас
45' Красная карточкаФридрих Рикардо
45' Желтая карточкаФрик Пер
0:2
52' ГолОккельс Йеппе
0:4
79' Гол в свои воротаЛарссон Йохан
90'+3
Ход матча
22'
30'
0:1
45'
45'
52'
0:2
77'
0:3
79'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 11
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Кальмар
Эльфсборг
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.05
Среднее время на гол
62
85
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.55
1.61
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
57
50
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.5
|Хуммет Денис
|4
|0.29
|Скрабб Симон
|3
|0.21
|Шамун Ноа
|2
|0.14
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.07
|Саетра Ларс
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.5
|Оккельс Йеппе
|5
|0.36
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.36
|Бернхардссон Александер
|4
|0.29
|Ларссон Йохан
|3
|0.21
|Лагербильке Густав
|2
|0.14
|Хульт Никлас
|1
|0.07
|Michael Baidoo
|1
|0.07
|Лав Джек Купер
|1
|0.07
|Рёмер Андре
|1
|0.07
|Седерберг Ноа
|1
|0.07
|Касем Ахмед
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
|Rony Jansson
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|4
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
4
0
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Эльфсборг
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
19
Кальмар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эльфсборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
33%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
42%
2
17%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
7
37%
46-60
3
38%
5
26%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
6
30%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
2
6%
31-45
1
5%
10
32%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1
Результаты матчей
Кальмар
Эльфсборг
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
104
113
59
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3