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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: .
Кальмар
0:4
Конец матча
Эльфсборг
0'
22' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
0:1
30' Гол
Хульт Никлас
45' Красная карточка
Фридрих Рикардо
45' Желтая карточка
Фрик Пер
0:2
52' Гол
Оккельс Йеппе
0:3
77' Гол в свои ворота
0:4
79' Гол в свои ворота
Ларссон Йохан
90'+3

Ход матча

22'
 
Гудьонсен Свейнн
30'
0:1
Хульт Никлас
(Оккельс Йеппе)
45'
Фридрих Рикардо
 
45'
 
Фрик Пер
45'
Jakob Kindberg
Хуммет Денис
 
52'
0:2
Оккельс Йеппе
65'
Нетабай Нахом Гирмай
Шамун Ноа
 
65'
Тренсков Якоб
Карлссон Йохан
 
71'
 
Besfort Zeneli
Бернхардссон Александер
71'
 
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
77'
0:3
79'
0:4
Ларссон Йохан
81'
Юлятупа Саку
Линдаль Аксель
 
81'
Arash Motaraghebjafarpour
Ромариньо Перейра
 
84'
 
Седерберг Ноа
Хульт Никлас
84'
 
Боман Андре
Emmanuel Boateng2
84'
 
Jalal Abdulai
Касем Ахмед

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
6
Шёстедт
Расмус
28
Ольссон
Элиас
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
13
Карлссон
Йохан
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
Кальмар
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Эльфсборг

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

А
0:2
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.05

Среднее время на гол

62
85

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.55
1.61

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

57
50

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.5
Хуммет Денис 4 0.29
Скрабб Симон 3 0.21
Шамун Ноа 2 0.14
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.07
Саетра Ларс 1 0.07
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.5
Оккельс Йеппе 5 0.36
Гудьонсен Свейнн 5 0.36
Бернхардссон Александер 4 0.29
Ларссон Йохан 3 0.21
Лагербильке Густав 2 0.14
Хульт Никлас 1 0.07
Michael Baidoo 1 0.07
Лав Джек Купер 1 0.07
Рёмер Андре 1 0.07
Седерберг Ноа 1 0.07
Касем Ахмед 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Шамун Ноа 1 0
Rony Jansson 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 4 0
Рёмер Андре 3 0
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Фрик Пер 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

4
0
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Эльфсборг
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
19
Кальмар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эльфсборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
33%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
7
37%
46-60
3
38%
5
26%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
6
30%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
2
6%
31-45
1
5%
10
32%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
5
25%
4
13%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1

Результаты матчей

Кальмар
Эльфсборг

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
10
4
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
8.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
9.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 14 3 5 6 16 - 23 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
7.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
9.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
14.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
15.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
16.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
Весь список
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