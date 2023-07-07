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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 3.
Португалия (до 19 лет)
 
Позже
Мальта (до 19 лет)
Прогнозы 52
Португалия (до 19 лет) 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Мальта (до 19 лет) 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Угу 2 1
Gabi Bras 2 1
Рибейру Родригу 1 0.5
Са Гуштаву 1 0.5
Гонсалвеш Жоау 1 0.5
Мальта (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Португалия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальта (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиклуна Дилан 0 1
Микаллеф Джейк 0 1

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальта (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
0
Португалия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальта (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0
Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 3:0
Мальта (до 19 лет)
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Мальта (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0
Украина (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:2 Мальта (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 0:2 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Мальта (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:1 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:5 Словения (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 5:0 Нидерланды (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Мальта (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 1:0 Сербия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Швеция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Исландия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:1

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
Мальта (до 19 лет)

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 19 лет)
Мальта (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Италия (до 19 лет)
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Польша (до 19 лет)
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Мальта (до 19 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Норвегия (до 19 лет) Niklas Odegard 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Греция (до 19 лет) Alexis Kalogeropoulos 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Bjarni Gudjon Brynjolfsson 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 52
    Португалия (до 19 лет) 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Мальта (до 19 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

    Исход игры
    Португалия (до 19 лет)
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Мальта (до 19 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    13.73% (7)
    Нет
    86.27% (44)
    Популярный счёт
    3:0 Португалия (до 19 лет)
    30.8% (16)
    2:0 Португалия (до 19 лет)
    26.9% (14)
    4:0 Португалия (до 19 лет)
    15.4% (8)
    5:0 Португалия (до 19 лет)
    7.7% (4)
    3:1 Португалия (до 19 лет)
    5.8% (3)
    4:1 Португалия (до 19 лет)
    3.8% (2)
    2:1 Португалия (до 19 лет)
    3.8% (2)
    6:0 Португалия (до 19 лет)
    3.8% (2)
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    Португалия (до 19 лет)
    Мальта (до 19 лет)
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