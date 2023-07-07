Тур: 3.
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Угу
|2
|1
|Gabi Bras
|2
|1
|Рибейру Родригу
|1
|0.5
|Са Гуштаву
|1
|0.5
|Гонсалвеш Жоау
|1
|0.5
Мальта (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Португалия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мальта (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиклуна Дилан
|0
|1
|Микаллеф Джейк
|0
|1
Результаты матчей
Португалия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальта (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
2
0
Португалия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальта (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0
Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 3:0
Мальта (до 19 лет)
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Мальта (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0
Украина (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:2 Мальта (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 0:2 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Мальта (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:1 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:5 Словения (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 5:0 Нидерланды (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Мальта (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 1:0 Сербия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Швеция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Исландия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:1
Результаты матчей
Португалия (до 19 лет)
Мальта (до 19 лет)
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Португалия (до 19 лет)
Мальта (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Норвегия (до 19 лет)
|Niklas Odegard
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|2
|Греция (до 19 лет)
|Цимас Стефанос
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Gabi Bras
|2
|Греция (до 19 лет)
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|Исландия (до 19 лет)
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)
Исход игры
Португалия (до 19 лет)
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Мальта (до 19 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.55% (37)
Меньше
27.45% (14)
Обе команды забьют
Да
13.73% (7)
Нет
86.27% (44)
Популярный счёт
3:0 Португалия (до 19 лет)
30.8% (16)
2:0 Португалия (до 19 лет)
26.9% (14)
4:0 Португалия (до 19 лет)
15.4% (8)
5:0 Португалия (до 19 лет)
7.7% (4)
3:1 Португалия (до 19 лет)
5.8% (3)
4:1 Португалия (до 19 лет)
3.8% (2)
2:1 Португалия (до 19 лет)
3.8% (2)
6:0 Португалия (до 19 лет)
3.8% (2)
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