Тур: 3.
История личных встреч
Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липани Лука
|1
|0.5
|Д'Андреа Лука
|1
|0.5
|Н'Дур Чре
|1 (1)
|0.5
|Виньято Самуэле
|1 (1)
|0.5
|Эспозито Франческо
|1 (1)
|0.5
Польша (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|1
|0.5
|Стржалек Игорь
|1
|0.5
Карточки
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Липани Лука
|0
|1
Польша (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матыевич Виктор
|0
|1
Результаты матчей
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
0
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0
Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0
Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0
Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0
Результаты матчей
Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Норвегия (до 19 лет)
|Niklas Odegard
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|2
|Греция (до 19 лет)
|Цимас Стефанос
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Gabi Bras
|2
|Греция (до 19 лет)
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|Исландия (до 19 лет)
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогнозы на матч Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)
Исход игры
Италия (до 19 лет)
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Польша (до 19 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
66.67% (34)
Нет
33.33% (17)
Популярный счёт
2:1 Италия (до 19 лет)
51.9% (27)
2:0 Италия (до 19 лет)
21.2% (11)
1:0 Италия (до 19 лет)
11.5% (6)
3:1 Италия (до 19 лет)
7.7% (4)
3:2 Италия (до 19 лет)
3.8% (2)
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