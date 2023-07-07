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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 3.
Италия (до 19 лет)
 
Позже
Польша (до 19 лет)
Прогнозы 52
Италия (до 19 лет) 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Польша (до 19 лет) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия (до 19 лет)
Ничья
Польша (до 19 лет)
1.65
4.00
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧЕ(1ЛОМ
0:1
Е(1ЛЭРК
4:3
ММ
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липани Лука 1 0.5
Д'Андреа Лука 1 0.5
Н'Дур Чре 1 (1) 0.5
Виньято Самуэле 1 (1) 0.5
Эспозито Франческо 1 (1) 0.5
Польша (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 1 0.5
Стржалек Игорь 1 0.5

Карточки

Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липани Лука 0 1
Польша (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матыевич Виктор 0 1

Результаты матчей

Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
0
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0
Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0
Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0
Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0

Результаты матчей

Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Италия (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Италия (до 19 лет)
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Польша (до 19 лет)
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Мальта (до 19 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Норвегия (до 19 лет) Niklas Odegard 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Греция (до 19 лет) Alexis Kalogeropoulos 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Bjarni Gudjon Brynjolfsson 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 52
    Италия (до 19 лет) 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Польша (до 19 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия (до 19 лет)
    Ничья
    Польша (до 19 лет)
    1.65
    4.00
    5.10
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

    Исход игры
    Италия (до 19 лет)
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Польша (до 19 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Италия (до 19 лет)
    51.9% (27)
    2:0 Италия (до 19 лет)
    21.2% (11)
    1:0 Италия (до 19 лет)
    11.5% (6)
    3:1 Италия (до 19 лет)
    7.7% (4)
    3:2 Италия (до 19 лет)
    3.8% (2)
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    Италия (до 19 лет)
    Польша (до 19 лет)
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