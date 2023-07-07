Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет)

Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

22.03.2023

Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

2:3

27.09.2022

Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

0:1

24.09.2022

Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет)

3:2

21.09.2022

Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)

0:2

28.06.2022

Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

2:1

24.06.2022

Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

4:1

21.06.2022

Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

0:1

18.06.2022

Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

2:1

29.03.2022

Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

0:2

26.03.2022

Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет)

4:0

23.03.2022

Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет)

2:2

12.10.2021

Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

1:3

09.10.2021

Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

3:0

06.10.2021

Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет)

2:0

19.11.2019

Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

0:3

16.11.2019

Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет)

2:0