Тур: 13. Стадион: Акер. Зрители: 7604 Главный судья: Сагги Рохит
0'
1:0
12' ГолЭриксен Кристиан I
58' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
62' Желтая карточкаКитолано Эрик
2:0
90' ГолБериша Ветон
90'+7
Ход матча
12'
58'
62'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 580
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Молде
Бранн
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
21
Голов в среднем за матч
2.88
1.5
Среднее время на гол
31
60
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
70
43
Голов в среднем за матч
2.26
1.39
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
39
64
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.5
|Брейвик Эмиль
|5
|0.36
|Грёдем Магнус
|4
|0.29
|Линнес Мартин
|3
|0.21
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.21
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.14
|Эйкрем Магнус
|1
|0.07
|Бериша Ветон
|1
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.07
|Эдегор Никлас
|1
|0.07
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.79
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.43
|Кастро Никлас
|2
|0.14
|Frederik Boersting
|1
|0.07
|Хорн Майер
|1
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.07
|Матисен Ульрик
|1
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.07
|Jonas Torsvik
|1
|0.07
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Молде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бранн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
9
18
Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Бранн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
14
22
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
4
44%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Забито
30
27
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
10%
4
15%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
5
17%
6
22%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
6
20%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
5
29%
29%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0
Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0
Результаты матчей
Молде
Бранн
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Молде
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
95
59
59
311
113
113
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4