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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 7604 Главный судья: Сагги Рохит
Молде
2:0
Конец матча
Бранн
0'
1:0
12' Гол
Эриксен Кристиан I
58' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
62' Желтая карточка
Китолано Эрик
2:0
90' Гол
Бериша Ветон
90'+7

Ход матча

12'
Эриксен Кристиан I
(Брейвик Эмиль)
1:0
58'
Брейвик Эмиль
 
62'
Китолано Эрик
 
66'
Бериша Ветон
Грёдем Магнус
 
70'
 
Кастро Никлас
Йенсен Вассберг Никлас
79'
Коса Маркус Андреас
Эриксен Кристиан I
 
79'
Кнутсон Эрлинг
Китолано Эрик
 
83'
Риса Бирк
Хагельскьер Андерс
 
89'
 
Elias Myrlid
Нильсен Сиверт
90'
 
Кнудсен Фредрик
90'
Бериша Ветон
(Брейвик Эмиль)
2:0
90'
 
Eivind Helland

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 580
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
10
Китолано
Эрик
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
6
Сери
Яфет
3
Кнудсен
Фредрик
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Молде
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Молде
Бранн

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Т
0:1
Т
4:0
ТМК
2:1
Т
1:2
Т
1:2
ТМС
3:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
5:1
Т
0:4
Т
1:0
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМС
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
5:2
Т
2:0
Т
3:2
КН
8:0
ТМС
1:4
Т
3:4

Голы

Всего голов

49
21

Голов в среднем за матч

2.88
1.5

Среднее время на гол

31
60

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

70
43

Голов в среднем за матч

2.26
1.39

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

39
64

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.5
Брейвик Эмиль 5 0.36
Грёдем Магнус 4 0.29
Линнес Мартин 3 0.21
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.21
Эриксен Кристиан I 2 0.14
Эйкрем Магнус 1 0.07
Бериша Ветон 1 0.07
Хансен Беньямин 1 0.07
Эдегор Никлас 1 0.07
Хёуген Кристоффер 0 0
Хауган Эйрик 0 0
Китолано Эрик 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.79
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.43
Кастро Никлас 2 0.14
Frederik Boersting 1 0.07
Хорн Майер 1 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.07
Матисен Ульрик 1 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.07
Jonas Torsvik 1 0.07
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Риса Бирк 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Молде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бранн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

9
18
Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Бранн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

14
22

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
4
44%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

30
27
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
10%
4
15%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
5
17%
6
22%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
6
20%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
5
29%
29%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0
Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0

Результаты матчей

Молде
Бранн

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Молде
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
3
4
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
9
5
5
9
2.5
5
9
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
5.
Молде
 14 7 2 5 29 - 18 23
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 12 3 2 7 15 - 19 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
8.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
9.
Молде
 7 2 1 4 12 - 12 7
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Брейвик Эмиль сделал результативную передачу.
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