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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Флуминенсе
2:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
10' Желтая карточка
Кано Херман
1:0
25' Гол
Кано Херман
2:0
40' Гол
Мартинелли Габриэл
45' Желтая карточка
Keno
50' Желтая карточка
Де Пена Карлос
69' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
72' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90'+7
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
99
Lele
14
Кано
Херман
11
Keno
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
17
Кампаньяро
Густаво
14
Де
Пена
Карлос
13
Валенсия
Эннер
9
Адриано
Луис
11
Вандерсон
Флуминенсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.2%
57.6%
27.2%
5 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 4 0.29
Гансо Пауло 3 0.21
Vinicius Lima 3 0.21
Lele 2 0.14
Джон Кеннеди 2 0.14
Huan Nino2 2 0.14
Samuel VII 1 0.07
Мело Фелипе 1 0.07
Алан VI 1 0.07
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Gabriel Pirani 1 0.07
Ариас Джон 0 0
Марсело Виера 0 0
Keno 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.21
Джонни 2 0.14
José Maurisio3 2 0.14
Адриано Луис 1 0.07
Jean Dias 1 0.07
Энрике Педро 1 (1) 0.07
Де Пена Карлос 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Alexandre Zurawski 1 0.07
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Diniz 2 2
Андре 3 1
Мело Фелипе 4 0
Джон Кеннеди 4 0
Samuel VII 4 0
Ариас Джон 2 1
Huan Nino2 2 1
Keno 3 0
Кано Херман 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Джонни 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Витао 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

7
7
Флуминенсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
8
36%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
19%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
4
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
4.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
6.
Ред Булл Брагантино
 14 6 6 2 22 - 14 24
7.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
8.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
5.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кено получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Марсело Виера сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Мартинелли бьет в цель!
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