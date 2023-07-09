Тур: 14.
2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКано Херман
1:0
25' ГолКано Херман
2:0
40' ГолМартинелли Габриэл
45' Желтая карточкаKeno
50' Желтая карточкаДе Пена Карлос
69' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
72' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90'+7
Ход матча
10'
25'
1:0
40'
45'
50'
69'
72'
89'
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
99
Lele
14
Кано
Херман
11
Keno
31
John
Victor
44
Витао
40
Ромуло
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
23 Guga3
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
38 Jean Dias
-
41 Matheus Dias
-
36 Thauan Lara
-
21 Igor Gomes
-
-
26 Estevao
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.2%
57.6%
27.2%
5 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|4
|0.29
|Гансо Пауло
|3
|0.21
|Vinicius Lima
|3
|0.21
|Lele
|2
|0.14
|Джон Кеннеди
|2
|0.14
|Huan Nino2
|2
|0.14
|Samuel VII
|1
|0.07
|Мело Фелипе
|1
|0.07
|Алан VI
|1
|0.07
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Gabriel Pirani
|1
|0.07
|Ариас Джон
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.21
|Джонни
|2
|0.14
|José Maurisio3
|2
|0.14
|Адриано Луис
|1
|0.07
|Jean Dias
|1
|0.07
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.07
|Де Пена Карлос
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Alexandre Zurawski
|1
|0.07
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Diniz
|2
|2
|Андре
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Джон Кеннеди
|4
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Ариас Джон
|2
|1
|Huan Nino2
|2
|1
|Keno
|3
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
7
7
Флуминенсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
8
36%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
19%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
95
410
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5