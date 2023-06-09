Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Индия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1
Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2 Непал - Индия 1:2 Непал - Индия 1:1 Индия - Афганистан 1:1 Бангладеш - Индия 0:2 Индия - Катар 0:1 Индия - ОАЭ 0:6 Индия - Оман 1:1 Оман - Индия 1:0 Афганистан - Индия 1:1 Индия - Бангладеш 1:1
Монголия
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Грузия - Монголия 6:1 Йемен - Монголия 0:2 Монголия - Филиппины 0:1 Палестина - Монголия 1:0
Бангладеш - Монголия 0:0 Лаос - Монголия 1:0 Кыргызстан - Монголия 0:1 Монголия - Япония 0:14 Таджикистан - Монголия 3:0 Мьянма - Монголия 1:0 Камбоджа - Монголия 1:1 Монголия - Кыргызстан 1:2 Япония - Монголия 6:0 Монголия - Таджикистан 0:1 Монголия - Мьянма 1:0 Бруней - Монголия 2:1 Монголия - Бруней 2:0 Монголия - Гонконг 1:5 Тайвань - Монголия 2:1 КНДР - Монголия 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Индия - Монголия
Исход игры
Индия
72.7% (8)
Ничья
27.3% (3)
Монголия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (3)
Меньше
72.73% (8)
Обе команды забьют
Да
36.36% (4)
Нет
63.64% (7)
Популярный счёт
1:0 Индия
27.3% (3)
2:0 Индия
27.3% (3)
2:1 Индия
18.2% (2)
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