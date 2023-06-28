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Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1603
Стйордалс Блинк
0:5
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
6' Гол
Aleksander Hammer Kjelsen
0:2
45' Гол
Олдруп-Йенсен Фредрик
53' Желтая карточка
Борвен Торгейр
0:3
67' Гол
Риснаес Магнус
0:4
76' Гол
Борвен Торгейр
0:5
86' Гол
Бьёрдаль Хенрик
90'+2
13
Сельвберг
Трюм
2
Karl
Martin
Rolstad
4
Eirik
Brennhaugen
5
Sjur
Lothe
3
Adrian
Bartel
8
Alexander
Gloesen
6
Oskar
Stoelan
22
Erling
Kleppo
Vangen
15
Robin
Hermanstad
20
Andreas
Solstrand
Fossli
24
Jonas
Andre
Strand
1
Стуревик
Якоб
6
Хеденстад
Вегар
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
9
Борвен
Торгейр
10
Офкир
Мохамед
Стйордалс Блинк
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Solstrand Fossli 3 0.75
Robin Hermanstad 2 0.5
Tage Bjoerdal Haukeberg 1 0.25
Magnus Hammeraas 1 0.25
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борвен Торгейр 2 0.5
Офкир Мохамед 2 0.5
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.25
Бьёрдаль Хенрик 1 0.25
Риснаес Магнус 1 0.25
Jacob Eng 1 0.25
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.25

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борвен Торгейр 1 0

Результаты матчей

Стйордалс Блинк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Стйордалс Блинк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Стйордалс Блинк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волеренга
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альта - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Уллерн 3:3 Стрёммен - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 3:2
Стйордалс Блинк - Берум 1:2 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Тромсдален - Стйордалс Блинк 3:1 Рана - Стйордалс Блинк 0:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 1:1 Йовик-Люн - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стремсгодсет 2 1:1 Стйордалс Блинк - Бранн-2 6:3 Квик-Халден - Стйордалс Блинк 1:3 Стйордалс Блинк - Левангер 1:3 Стйордалс Блинк - Нардо 3:2 Стйордалс Блинк - Русенборг-2 4:0 Стйордалс Блинк - Левангер 0:0 Стйордалс Блинк - Tronder-Lyn 5:2 Стйордалс Блинк - Стриндхейм 5:1 Стйордалс Блинк - Бьясен 4:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0

Результаты матчей

Стйордалс Блинк
Волеренга

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стйордалс Блинк
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      53'
      Борвен Торгейр получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
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