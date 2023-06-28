Тур: 4. Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan. Зрители: 1603
0:5
Конец матча
0'
0:1
6' ГолAleksander Hammer Kjelsen
0:2
45' ГолОлдруп-Йенсен Фредрик
53' Желтая карточкаБорвен Торгейр
0:3
67' ГолРиснаес Магнус
0:4
76' ГолБорвен Торгейр
0:5
86' ГолБьёрдаль Хенрик
90'+2
Ход матча
6'
45'
53'
67'
0:3
76'
0:4
86'
0:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
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-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Odd-Karl Stangnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Бомбардиры внутри турнира
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Solstrand Fossli
|3
|0.75
|Robin Hermanstad
|2
|0.5
|Tage Bjoerdal Haukeberg
|1
|0.25
|Magnus Hammeraas
|1
|0.25
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борвен Торгейр
|2
|0.5
|Офкир Мохамед
|2
|0.5
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.25
|Риснаес Магнус
|1
|0.25
|Jacob Eng
|1
|0.25
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0.25
Карточки
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борвен Торгейр
|1
|0
Результаты матчей
Стйордалс Блинк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Стйордалс Блинк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Стйордалс Блинк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волеренга
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альта - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Уллерн 3:3 Стрёммен - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 3:2
Стйордалс Блинк - Берум 1:2 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Тромсдален - Стйордалс Блинк 3:1 Рана - Стйордалс Блинк 0:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 1:1 Йовик-Люн - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стремсгодсет 2 1:1 Стйордалс Блинк - Бранн-2 6:3 Квик-Халден - Стйордалс Блинк 1:3 Стйордалс Блинк - Левангер 1:3 Стйордалс Блинк - Нардо 3:2 Стйордалс Блинк - Русенборг-2 4:0 Стйордалс Блинк - Левангер 0:0 Стйордалс Блинк - Tronder-Lyn 5:2 Стйордалс Блинк - Стриндхейм 5:1 Стйордалс Блинк - Бьясен 4:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0
Результаты матчей
Стйордалс Блинк
Волеренга
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стйордалс Блинк
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1