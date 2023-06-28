Тур: 4.
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолБрюнхильдсен Ола
2:0
5' ГолКитолано Эрик
3:0
26' ПенальтиБрейвик Эмиль
67' Желтая карточкаСтенгель Херман
90'+3
Ход матча
1'
1:0
5'
2:0
26'
3:0
67'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Молде
Стрёмсгодсет
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.1%
31.3%
15.6%
17 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
2.29
1.67
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.94
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
46
70
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|4
|1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.5
|Niklas Odegard
|2
|0.5
|Брейвик Эмиль
|2 (1)
|0.5
|Бериша Ветон
|1
|0.25
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.25
|Китолано Эрик
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|1.25
|Менерт Маркус
|1
|0.25
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.25
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенгель Херман
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Молде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
0
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
11
0
Голы по времени матча
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4
Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3
Результаты матчей
Молде
Стрёмсгодсет
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Молде
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
21
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1