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  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Молде
3:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
1' Гол
Брюнхильдсен Ола
2:0
5' Гол
Китолано Эрик
3:0
26' Пенальти
Брейвик Эмиль
67' Желтая карточка
Стенгель Херман
90'+3
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
20
Эриксен
Кристиан
I
31
Ловик
Матиас
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
7
Стеневик
Халлдор
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Молде
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Молде
Стрёмсгодсет

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.1%
31.3%
15.6%
17 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:0
Т
1:3
К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.29
1.67

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.94
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 4 1
Эриксен Кристиан I 2 0.5
Niklas Odegard 2 0.5
Брейвик Эмиль 2 (1) 0.5
Бериша Ветон 1 0.25
Хёуген Кристоффер 1 0.25
Китолано Эрик 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 1.25
Менерт Маркус 1 0.25
Гулликсен Тобиас 1 0.25

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенгель Херман 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Молде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
0
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

11
0

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4
Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3

Результаты матчей

Молде
Стрёмсгодсет

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Молде
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
2
1
3.5
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Брейвик Эмиль из команды Молде забивает с точки!
  • 19'
    Emmanuel Danso уходит с поля. Jonas Torrissen Therkelsen выходит вместо него
  • 5'
    Брейвик Эмиль сделал результативную передачу.
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