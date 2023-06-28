  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Йовик-Люн
0:5
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
35' Гол
Видесхейм-Пауль Расмус
0:2
44' Гол
Бьярнасон Бриньяр Инги
0:3
48' Гол
Кьяергор Оливер
71' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
0:4
72' Гол
Видесхейм-Пауль Расмус
0:5
76' Гол
Jonas Enkerud
90' Желтая карточка
Куртович Виллиам
90'+4
1
Велозу
Рафаэл
34
Хельгесен
Эйвинн
33
Aime
Vaillance
Nihorimbere
10
Dag
Alexander
Olsen
14
Eirik
Dahl
Aasvestad
7
Rocky
Lekaj
8
Ryan
Nelson
29
Хейберг
Мартин
19
Хестад
Тобиас
9
Daniel
Kraska
77
Гибсон
Джордж
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
27
Амин
Нури
8
Кьяергор
Оливер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
14
Удаль
Хенрик
17
Видесхейм-Пауль
Расмус
Йовик-Люн
4-4-1-1
Хам-Кам
3-1-4-2

История личных встреч

Йовик-Люн
Хам-Кам

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
К
0:3
ВД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Йовик-Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гибсон Джордж 3 0.75
Rocky Lekaj 2 0.5
Daniel Kraska 2 0.5
Martin Dencker Opsahl 1 0.25
Lasse Johannessen Tveten 1 0.25
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видесхейм-Пауль Расмус 5 1.25
Jonas Enkerud 4 1
Benjamin Thoresen Faraas 4 1
Удаль Хенрик 3 0.75
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.25
Киркеволд Пол 1 0.25
Шельстад Фредрик 1 0.25
Кьяергор Оливер 1 0.25
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.25

Карточки

Йовик-Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eirik Dahl Aasvestad 0 1
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 1 0
Куртович Виллиам 1 0

Результаты матчей

Йовик-Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Йовик-Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Йовик-Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хам-Кам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

4
21
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
75%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
1
25%
2
10%
91-120

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
6
29%
76-90
1
11%
2
10%
91-120

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Йовик-Люн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Берум - Йовик-Люн 1:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Стремсгодсет 2 - Йовик-Люн 5:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0
Йовик-Люн - Улленсакер-Киса 1:3 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Уллерн - Йовик-Люн 1:1 Эльверум - Йовик-Люн 1:5 Йовик-Люн - Левангер 0:1 Йовик-Люн - Стйордалс Блинк 0:0 Альта - Йовик-Люн 3:2 Йовик-Люн - Квик-Халден 2:1 Бранн-2 - Йовик-Люн 7:1 Йовик-Люн - Юнкерен 0:0 Аскер - Йовик-Люн 2:3 Йовик-Люн - Фригг 2:7 Хёдд - Йовик-Люн 4:0 Йовик-Люн - Альта 2:0 Тромсдален - Йовик-Люн 0:2 Йовик-Люн - Левангер 1:6
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0

Результаты матчей

Йовик-Люн
Хам-Кам

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Йовик-Люн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
3
1
1
3
4.5
3
1
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Йовик-Люн 0:5 Хам-Кам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     