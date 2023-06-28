Тур: 4.
0'
0:1
35' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
0:2
44' ГолБьярнасон Бриньяр Инги
0:3
48' ГолКьяергор Оливер
71' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
0:4
72' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
0:5
76' ГолJonas Enkerud
90' Желтая карточкаКуртович Виллиам
90'+4
Ход матча
35'
44'
48'
0:3
72'
76'
0:5
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
12 Even Eriksen
-
24 Jonas Leenen
-
Главный тренер: Espen Haug
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Йовик-Люн
Хам-Кам
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Йовик-Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гибсон Джордж
|3
|0.75
|Rocky Lekaj
|2
|0.5
|Daniel Kraska
|2
|0.5
|Martin Dencker Opsahl
|1
|0.25
|Lasse Johannessen Tveten
|1
|0.25
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|1.25
|Jonas Enkerud
|4
|1
|Benjamin Thoresen Faraas
|4
|1
|Удаль Хенрик
|3
|0.75
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.25
|Киркеволд Пол
|1
|0.25
|Шельстад Фредрик
|1
|0.25
|Кьяергор Оливер
|1
|0.25
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.25
Карточки
Йовик-Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eirik Dahl Aasvestad
|0
|1
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Куртович Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Йовик-Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Йовик-Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Йовик-Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хам-Кам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
4
21
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
75%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
1
25%
2
10%
91-120
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
6
29%
76-90
1
11%
2
10%
91-120
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Йовик-Люн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Берум - Йовик-Люн 1:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Стремсгодсет 2 - Йовик-Люн 5:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0
Йовик-Люн - Улленсакер-Киса 1:3 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Уллерн - Йовик-Люн 1:1 Эльверум - Йовик-Люн 1:5 Йовик-Люн - Левангер 0:1 Йовик-Люн - Стйордалс Блинк 0:0 Альта - Йовик-Люн 3:2 Йовик-Люн - Квик-Халден 2:1 Бранн-2 - Йовик-Люн 7:1 Йовик-Люн - Юнкерен 0:0 Аскер - Йовик-Люн 2:3 Йовик-Люн - Фригг 2:7 Хёдд - Йовик-Люн 4:0 Йовик-Люн - Альта 2:0 Тромсдален - Йовик-Люн 0:2 Йовик-Люн - Левангер 1:6
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
Результаты матчей
Йовик-Люн
Хам-Кам
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Йовик-Люн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
31
13
31
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1