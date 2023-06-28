Тур: 4.
3:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолJens Hjertoe-Dahl
45' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
0:2
69' ГолVegard Oestraat Erlien
1:2
77' ГолЗугеля Нино
85' Желтая карточкаЕнссен Андерс
87' Желтая карточкаMalick Diouf
90' Вторая желтая карточкаMalick Diouf
2:2
90' ГолБьортуфт Один Лурас
3:2
90' ГолСалтнес Ульрик
90'+7
Ход матча
20'
69'
77'
1:2
85'
87'
90'
90'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мо БредеЗащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Будё-Глимт
Тромсё
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.92
Среднее время на гол
61
98
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
1.48
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.75
|Грёнбек Альберт
|2
|0.5
|Берг Патрик
|1
|0.25
|Мумбанья Фарис
|1
|0.25
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jens Hjertoe-Dahl
|3
|0.75
|Хафстад Тобиас
|2
|0.5
|Траоре Маи
|2
|0.5
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0.5
|Енссен Андерс
|1
|0.25
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.25
|Daniel Bassi
|1
|0.25
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Malick Diouf
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Тромсё
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Тромсё
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1