  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Будё-Глимт
3:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
20' Гол
Jens Hjertoe-Dahl
45' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
0:2
69' Гол
Vegard Oestraat Erlien
1:2
77' Гол
Зугеля Нино
85' Желтая карточка
Енссен Андерс
87' Желтая карточка
Malick Diouf
90' Вторая желтая карточка
Malick Diouf
2:2
90' Гол
Бьортуфт Один Лурас
3:2
90' Гол
Салтнес Ульрик
90' Желтая карточка
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Jens Hjertoe-Dahl
45'
 
Гундерсен Йостейн
56'
 
Траоре Маи
Jens Hjertoe-Dahl
69'
0:2
Vegard Oestraat Erlien
70'
Фет Сондре
Ветлесен Уго
 
70'
Сьоволд Фредрик
Элабделлауи Омар
 
70'
Зугеля Нино
Мугиша Джоэл
 
75'
 
Эйванн Каспер
Коскела Миика
75'
 
Хафстад Тобиас
Vegard Oestraat Erlien
77'
Зугеля Нино
1:2
85'
 
Енссен Андерс
86'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Yaw Paintsil
87'
 
Malick Diouf
90'
Салтнес Ульрик
Грёнбек Альберт
 
90'
Нордас Лассе
Сёренсен Адам
 
90'
 
Malick Diouf
90'
Бьортуфт Один Лурас
2:2
90'
Салтнес Ульрик
3:2
90'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Элабделлауи
Омар
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
30
Сёренсен
Адам
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Томас
Саймон
5
Енссен
Андерс
16
Коскела
Миика
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
2
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
27
Jens
Hjertoe-Dahl
26
Malick
Diouf
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Будё-Глимт
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Тромсё

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:3
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:3
Т
3:0
ТМК
1:1
Т
4:0
Т
1:2
ТМК
2:4
Т
1:2
Т
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Т
0:3
Т
1:2
ТМК
0:1
Т
3:1
Т
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
0:0
ТМС
0:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

18
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

1.48
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.75
Грёнбек Альберт 2 0.5
Берг Патрик 1 0.25
Мумбанья Фарис 1 0.25
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jens Hjertoe-Dahl 3 0.75
Хафстад Тобиас 2 0.5
Траоре Маи 2 0.5
Jakob Napoleon Romsaas 2 0.5
Енссен Андерс 1 0.25
Vegard Oestraat Erlien 1 0.25
Daniel Bassi 1 0.25

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 1 0
Енссен Андерс 1 0
Malick Diouf 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Тромсё
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Тромсё

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Будё-Глимт 3:2 Тромсё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     