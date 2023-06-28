Тур: 4.
0'
0:1
11' ГолНильсен Сиверт
0:2
15' ГолФинне Бор
1:2
29' ГолТэттум Сэмюэл
1:3
35' ГолХорн Майер
1:4
39' ГолФинне Бор
1:5
53' ГолФинне Бор
1:6
55' ГолФинне Бор
62' Желтая карточкаBenjamin Sveinsson
65' Желтая карточкаТэттум Сэмюэл
1:7
69' ГолVegard Haugerud Hagen
90'+3
Ход матча
11'
0:1
15'
0:2
29'
1:2
35'
1:3
39'
1:4
53'
1:5
55'
1:6
65'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 10
-
0 Угловые 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
10
Дахле
Эмиль
14
Tobias
Flem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дахле ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tobias FlemПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Obiech Agwa
-
-
-
11 Marco Sperre
-
12 Isak Endal
-
Главный тренер: Rene Skovdahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
Браттвог
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиссоко Давид
|2
|0.5
|Тэттум Сэмюэл
|1
|0.25
|Sondre Sandnes Beite
|1
|0.25
|Haakon Leine
|1
|0.25
|Marius Refsnes
|1
|0.25
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|7
|1.75
|Йортесет Исак
|3
|0.75
|Кроне Свенн
|2
|0.5
|Elias Myrlid
|2
|0.5
|Нильсен Сиверт
|1
|0.25
|Кастро Никлас
|1
|0.25
|Педерсен Торе
|1
|0.25
|Хорн Майер
|1
|0.25
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.25
|Jonas Torsvik
|1
|0.25
|Rasmus Holten
|1
|0.25
|Vegard Haugerud Hagen
|1
|0.25
Карточки
Браттвог
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэттум Сэмюэл
|1
|0
|Benjamin Sveinsson
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Браттвог
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
1
0
Браттвог
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Браттвог
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
22
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
5
23%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
25%
4
18%
61-75
1
25%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
22
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
5
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Браттвог
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эгерсунд - Браттвог 5:0 Браттвог - Арендал 1:3 Фрам Ларвик - Браттвог 2:1 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Браттвог - Хёдд 1:0 Браттвог - Флеккерёй 4:0 Херд - Браттвог 1:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Браттвог - Нутодден 0:1 Волеренга-2 - Браттвог 1:0 Браттвог - Вард Хёугесунн 0:3 Гроруд - Браттвог 2:1 Трефф - Браттвог 0:3 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Трефф - Браттвог 2:2 Олесунн 2 - Браттвог 2:0 Спьелкавик - Браттвог 0:3 Молде - Браттвог 8:1 ФК Кристиансунн - Браттвог 3:1
Бранн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Результаты матчей
Браттвог
Бранн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Браттвог
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1