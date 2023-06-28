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Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Браттвог
1:7
Конец матча
Бранн
0'
0:1
11' Гол
Нильсен Сиверт
0:2
15' Гол
Финне Бор
1:2
29' Гол
Тэттум Сэмюэл
1:3
35' Гол
Хорн Майер
1:4
39' Гол
Финне Бор
1:5
53' Гол
Финне Бор
1:6
55' Гол
Финне Бор
62' Желтая карточка
Benjamin Sveinsson
65' Желтая карточка
Тэттум Сэмюэл
1:7
69' Гол
Vegard Haugerud Hagen
90'+3

Ход матча

11'
0:1
Нильсен Сиверт
15'
0:2
Финне Бор
29'
Тэттум Сэмюэл
1:2
35'
1:3
Хорн Майер
39'
1:4
Финне Бор
46'
 
Йортесет Исак
Йенсен Вассберг Никлас
46'
Benjamin Sveinsson
Tengel Fredriksen
 
46'
Сиссоко Давид
Sondre Sandnes Beite
 
46'
Marco Sperre
Joergen Fylling
 
46'
 
Матисен Ульрик
Jonas Torsvik
53'
1:5
Финне Бор
54'
 
Elias Myrlid
Бломберг Оле-Дидрик
54'
 
Eivind Helland
Сери Яфет
55'
1:6
Финне Бор
60'
 
Vegard Haugerud Hagen
Педерсен Торе
62'
Benjamin Sveinsson
 
65'
Тэттум Сэмюэл
 
69'
1:7
Vegard Haugerud Hagen
82'
Брейвик Хаавард
Brend Leeflang
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
1
Marco
Joergensen
6
Paul
Fosu-Mensah
5
Brend
Leeflang
4
Ulrik
Valderhaug
Syversen
19
Тэттум
Сэмюэл
22
Marius
Refsnes
27
Sondre
Sandnes
Beite
10
Дахле
Эмиль
7
Tengel
Fredriksen
14
Tobias
Flem
18
Joergen
Fylling
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Браттвог
5-4-1
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Браттвог
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиссоко Давид 2 0.5
Тэттум Сэмюэл 1 0.25
Sondre Sandnes Beite 1 0.25
Haakon Leine 1 0.25
Marius Refsnes 1 0.25
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 7 1.75
Йортесет Исак 3 0.75
Кроне Свенн 2 0.5
Elias Myrlid 2 0.5
Нильсен Сиверт 1 0.25
Кастро Никлас 1 0.25
Педерсен Торе 1 0.25
Хорн Майер 1 0.25
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.25
Jonas Torsvik 1 0.25
Rasmus Holten 1 0.25
Vegard Haugerud Hagen 1 0.25

Карточки

Браттвог
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэттум Сэмюэл 1 0
Benjamin Sveinsson 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Браттвог
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

1
0
Браттвог
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Браттвог
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
22
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
5
23%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
25%
4
18%
61-75
1
25%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
22
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
5
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Браттвог
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эгерсунд - Браттвог 5:0 Браттвог - Арендал 1:3 Фрам Ларвик - Браттвог 2:1 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Браттвог - Хёдд 1:0 Браттвог - Флеккерёй 4:0 Херд - Браттвог 1:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Браттвог - Нутодден 0:1 Волеренга-2 - Браттвог 1:0 Браттвог - Вард Хёугесунн 0:3 Гроруд - Браттвог 2:1 Трефф - Браттвог 0:3 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Трефф - Браттвог 2:2 Олесунн 2 - Браттвог 2:0 Спьелкавик - Браттвог 0:3 Молде - Браттвог 8:1 ФК Кристиансунн - Браттвог 3:1
Бранн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0

Результаты матчей

Браттвог
Бранн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Браттвог
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Sondre Sandnes Beite уходит с поля. David Sissoko выходит вместо него
    • 46'
      Tengel Fredriksen уходит с поля. Benjamin Sveinsson выходит вместо него
    • 46'
      Niklas Jensen Wassberg уходит с поля. Isak Hjorteseth выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
    • 39'
      Ole Blomberg сделал результативную передачу.
    • 35'
      Нильсен Сиверт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Хорн Майер бьет в цель!
    • 29'
      Sondre Sandnes Beite сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Браттвог 1:7 Бранн онлайн

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