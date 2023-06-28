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  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Рёуфосс
4:4
Итог после пенальти
4
1
Викинг
0'
12' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
0:1
12' Пенальти
Д'Агостино Николас
41' Желтая карточка
Хауген Херман
1:1
42' Пенальти
Loris Mettler
1:2
56' Гол
Свеннсен Сандер
2:2
73' Гол
Браттбакк Филип
2:3
77' Гол
Сандберг Никлас
80' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
3:3
86' Гол
Хельмерсен Андреас
3:4
102' Гол
Сандберг Никлас
109' Желтая карточка
Язбек Патрик
4:4
110' Гол
Kodjo Somesi
119' Желтая карточка
Torjus Engebakken
4 1
Loris Mettler
5:4
5:4
Сандберг Никлас
Браттбакк Филип
6:4
6:4
Свеннсен Сандер
Gard Simenstad
7:4
7:5
Веватне Вильяр
Aridon Racaj
8:5

Ход матча

12'
Jamal Deen Haruna
 
12'
0:1
Д'Агостино Николас
31'
 
Брекало Давид
Диоп Джибрил
41'
 
Хауген Херман
42'
Loris Mettler
1:1
46'
 
Свеннсен Сандер
Бьярнасон Биркир
46'
 
Трипич Златко
Edvin Austboe
56'
1:2
Свеннсен Сандер
63'
 
Сандберг Никлас
Танген Харальд
63'
Браттбакк Филип
Andreas Osterud
 
71'
Kodjo Somesi
Adrian Olsen Teigen
 
71'
Arnar Thor Gudjonsson
Нюланд-Эрсаль Якоб
 
73'
Браттбакк Филип
2:2
77'
2:3
Сандберг Никлас
78'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Д'Агостино Николас
80'
Nicolai Fremstad
 
86'
Хельмерсен Андреас
3:3
91'
 
Jone Berg
Хауген Херман
97'
Torjus Engebakken
Хельмерсен Андреас
 
97'
Aridon Racaj
Sivert Westerlund
 
102'
3:4
Сандберг Никлас
109'
 
Язбек Патрик
110'
Kodjo Somesi
4:4
119'
Torjus Engebakken
 
121'
Loris Mettler
5:4
121'
5:4
Сандберг Никлас
121'
Браттбакк Филип
6:4
121'
6:4
Свеннсен Сандер
121'
Gard Simenstad
7:4
121'
7:5
Веватне Вильяр
121'
Aridon Racaj
8:5
Пен
4:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Adrian
Olsen
Teigen
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
1
Эстбе
Арилд
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
27
Бьярнасон
Биркир
7
Д'Агостино
Николас
17
Edvin
Austboe
Рёуфосс
3-5-2
Викинг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браттбакк Филип 4 (1) 1
Хельмерсен Андреас 2 0.5
Andreas Osterud 2 0.5
Loris Mettler 2 (1) 0.5
Erik Froeysa 1 0.25
Magnus Fagernes 1 0.25
Jamal Deen Haruna 1 0.25
Kodjo Somesi 1 0.25
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.75
Сандберг Никлас 2 0.5
Свеннсен Сандер 2 0.5
Бьёрсхоль Сондре 2 0.5
Диоп Джибрил 1 0.25
Edvin Austboe 1 0.25
Трипич Златко 1 (1) 0.25
Д'Агостино Николас 1 (1) 0.25

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 1 0
Jamal Deen Haruna 1 0
Torjus Engebakken 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауген Херман 1 0
Язбек Патрик 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
4
Рёуфосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
0
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
4

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
1
25%
1
8%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
1
25%
1
20%
91-120

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
36%
2
15%
76-90
1
7%
1
8%
91-120

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
17%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2
Викинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Викинг

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2
2
1
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3
1
3.5
2
2
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Мьёльнер Nikita Kalinins 1
Весь список
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Желтая карточка
    119'
    Torjus Engebakken получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Loris Mettler сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    110'
    ГОООООЛ - Kodjo Somesi забивает
  • Желтая карточка
    109'
    Язбек Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 102'
    Сальвесен Ларс-Йорген сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Loris Mettler из команды Рёуфосс забивает с точки!
    • Желтая карточка
      41'
      Хауген Херман получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Djibril Diop уходит с поля. Давид Брекало выходит вместо него
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Д'Агостино Николас из команды Викинг забивает с точки!
    • Желтая карточка
      12'
      Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Рёуфосс 4:4 Викинг онлайн

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