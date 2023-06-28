Тур: 4.
0'
12' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
0:1
12' ПенальтиД'Агостино Николас
41' Желтая карточкаХауген Херман
1:1
42' ПенальтиLoris Mettler
1:2
56' ГолСвеннсен Сандер
2:2
73' ГолБраттбакк Филип
2:3
77' ГолСандберг Никлас
80' Желтая карточкаNicolai Fremstad
3:3
86' ГолХельмерсен Андреас
3:4
102' ГолСандберг Никлас
109' Желтая карточкаЯзбек Патрик
4:4
110' ГолKodjo Somesi
119' Желтая карточкаTorjus Engebakken
4 1
5:4
5:4
6:4
6:4
7:4
7:5
8:5
Ход матча
12'
41'
42'
1:1
56'
1:2
73'
2:2
77'
2:3
80'
86'
102'
3:4
109'
110'
4:4
119'
121'
5:4
121'
5:4
121'
6:4
121'
6:4
121'
7:4
121'
7:5
121'
8:5
Пен
4:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
15 Aridon Racaj
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
Главный тренер: Morten Jensen
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браттбакк Филип
|4 (1)
|1
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.5
|Andreas Osterud
|2
|0.5
|Loris Mettler
|2 (1)
|0.5
|Erik Froeysa
|1
|0.25
|Magnus Fagernes
|1
|0.25
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.25
|Kodjo Somesi
|1
|0.25
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.75
|Сандберг Никлас
|2
|0.5
|Свеннсен Сандер
|2
|0.5
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.5
|Диоп Джибрил
|1
|0.25
|Edvin Austboe
|1
|0.25
|Трипич Златко
|1 (1)
|0.25
|Д'Агостино Николас
|1 (1)
|0.25
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Jamal Deen Haruna
|1
|0
|Torjus Engebakken
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауген Херман
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
4
Рёуфосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
0
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
10
4
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
1
25%
1
8%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
1
25%
1
20%
91-120
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
36%
2
15%
76-90
1
7%
1
8%
91-120
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
17%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2
Викинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4
Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Викинг
Точный счет
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1
|Мьёльнер
|Nikita Kalinins
|1