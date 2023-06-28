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  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Согндаль
3:4
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
10' Гол
Упсет Кристиан
28' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
1:1
32' Гол
Йоунссон Йоунатан
2:1
42' Гол
Тум Исаак
3:1
67' Гол
Фло Пер-Эгиль
3:2
73' Гол
Упсет Кристиан
3:3
82' Гол
Упсет Кристиан
3:4
89' Гол в свои ворота
Фло Пер-Эгиль
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Упсет Кристиан
28'
Фло Пер-Эгиль
 
32'
Йоунссон Йоунатан
1:1
42'
Тум Исаак
2:1
46'
 
Торп Виктор
Квиле Сигур
46'
 
Вишне Эйрик
Martin Hoeyland
46'
 
Christopher Bonsu Baah
Тибблинг Симон
67'
Фло Пер-Эгиль
3:1
68'
Andreas van der Spa
Тум Исаак
 
69'
 
Martin Hoel Andersen
Лундквист Рамон-Паскаль
73'
3:2
Упсет Кристиан
82'
3:3
Упсет Кристиан
85'
Joakim Nundal
Sondre Oerjasaeter
 
89'
3:4
Фло Пер-Эгиль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
35
Daniel
Gjerde
Saetren
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
21
Кристиансен
Андерс
II
6
Martin
Hoeyland
31
Скиппер
Антон
3
Квиле
Сигур
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Согндаль
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Согндаль
Сарпсборг-08

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:2
Т
3:3
Т
3:1
Т
3:0
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 2 0.5
Alejandro Diaz II 2 0.5
Kristoffer Nessoe 2 0.5
Фло Пер-Эгиль 1 0.25
Сконес Каспер 1 0.25
Тум Исаак 1 0.25
Anders Johannessen Nord 1 0.25
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 6 1.5
Тибблинг Симон 2 0.5
Martin Hoel Andersen 2 0.5
Солтведт Йоахим 1 0.25
Сколевик Стеффен 1 0.25
Торп Виктор 1 0.25

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фло Пер-Эгиль 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Утвик Бьорн 0 1

Результаты матчей

Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
0
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сарпсборг-08
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

9
2

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
1
9%
2
15%
91-120

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2

Результаты матчей

Согндаль
Сарпсборг-08

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Весь список
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