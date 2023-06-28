Тур: 4. Стадион: Фоссхауган Кампус.
3:4
Конец матча
0'
0:1
10' ГолУпсет Кристиан
28' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
1:1
32' ГолЙоунссон Йоунатан
2:1
42' ГолТум Исаак
3:1
67' ГолФло Пер-Эгиль
3:2
73' ГолУпсет Кристиан
3:3
82' ГолУпсет Кристиан
3:4
89' Гол в свои воротаФло Пер-Эгиль
90'+4
Ход матча
10'
0:1
28'
32'
42'
2:1
67'
3:1
73'
3:2
82'
3:3
89'
3:4
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Согндаль
Сарпсборг-08
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0.5
|Alejandro Diaz II
|2
|0.5
|Kristoffer Nessoe
|2
|0.5
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.25
|Сконес Каспер
|1
|0.25
|Тум Исаак
|1
|0.25
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.25
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|6
|1.5
|Тибблинг Симон
|2
|0.5
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.5
|Солтведт Йоахим
|1
|0.25
|Сколевик Стеффен
|1
|0.25
|Торп Виктор
|1
|0.25
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Утвик Бьорн
|0
|1
Результаты матчей
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
4
0
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сарпсборг-08
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
9
2
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
1
9%
2
15%
91-120
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2
Результаты матчей
Согндаль
Сарпсборг-08
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1