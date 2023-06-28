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  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Тур: 4.
Хьельсос
2:0
Конец матча
КФУМ
0'
1:0
90' Гол
Jens Bonde Aslaksrud
2:0
90' Гол
Rasmus Eggen Vinge
90'+7

Ход матча

62'
 
Teodor Berg Haltvik
Petter Nosakhare Dahl
62'
 
Thomas Klemetsen Jakobsen
Johannes Hummelvoll-Nunez
62'
Philip Halvorsen
Markus Welinder
 
67'
Patrick Askengren
Leo Bech Hermansen
 
76'
 
Obilor Denzel Okeke
Yasir Abdiqadir Saad
80'
Arman Nouri
Ahmad Adil Abbas
 
84'
 
Remi Svindland
Simen Hestnes
90'
Jens Bonde Aslaksrud
1:0
90'
Rasmus Eggen Vinge
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
William
Da
Rocha
5
Martin
Helmer
Rusten
15
Markus
Welinder
22
Sigurd
Tveter
Martinussen
26
Ola
Bjoernland
10
Ahmad
Adil
Abbas
28
Leo
Bech
Hermansen
21
Victor
Halvorsen
8
Eivind
Froehaug
Willumsen
11
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Jens
Bonde
Aslaksrud
1
Emil
Oedegaard
29
Kristoffer
Harrison
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
25
Sverre
Hakami
Sandal
16
Jonas
Lange
Hjorth
19
Yasir
Abdiqadir
Saad
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Petter
Nosakhare
Dahl
Хьельсос
4-4-2
КФУМ
3-4-3

История личных встреч

Хьельсос
КФУМ

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ВД
0:0
ВД
2:2
ВД
2:0
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
3:0
2ЙД
1:1
2ЙД
1:1
2ЙД
2:3
2ЙД
3:3
КН
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Хьельсос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jens Bonde Aslaksrud 4 1
Rasmus Eggen Vinge 2 0.5
Simen Olafsen 1 0.25
Eivind Froehaug Willumsen 1 0.25
КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sverre Hakami Sandal 2 0.5
Yasir Abdiqadir Saad 2 0.5
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 (1) 0.5
Robin Rasch 1 0.25
Simen Hestnes 1 0.25
Haakon Hoseth 1 0.25
Petter Nosakhare Dahl 1 0.25

Карточки

Хьельсос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 0 1

Результаты матчей

Хьельсос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Хьельсос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КФУМ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Хьельсос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1 Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1
Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Олесунн 2 1:0 Флеккерёй - Хьельсос 1:0 Хьельсос - Эрн-Хортен 1:0 Люн - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Арендал 3:1 Хьельсос - Уллерн 1:0 Хьельсос - Фригг 3:0 Хьельсос - Аскер 2:0 Волеренга - Хьельсос 0:1 Строммен - Хьельсос 1:4 Гроруд - Хьельсос 1:0
КФУМ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ 0:4 КФУМ - Осане 4:2 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0
Йеллеросен - КФУМ 1:2 Брюне - КФУМ 0:1 Хёнефосс - КФУМ 1:4 КФУМ - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ 1:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3

Результаты матчей

Хьельсос
КФУМ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хьельсос
КФУМ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1/8 финала
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
1 Браттвог
7 Бранн
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
2 Хьельсос
0 КФУМ
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 7
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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