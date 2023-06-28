Тур: 4.
Ход матча
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
14 Arman Nouri
-
-
-
24 Henrik Osnes
-
Главный тренер: Эйвинд Кампен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Хьельсос
КФУМ
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Хьельсос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jens Bonde Aslaksrud
|4
|1
|Rasmus Eggen Vinge
|2
|0.5
|Simen Olafsen
|1
|0.25
|Eivind Froehaug Willumsen
|1
|0.25
КФУМ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.5
|Yasir Abdiqadir Saad
|2
|0.5
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2 (1)
|0.5
|Robin Rasch
|1
|0.25
|Simen Hestnes
|1
|0.25
|Haakon Hoseth
|1
|0.25
|Petter Nosakhare Dahl
|1
|0.25
Карточки
Хьельсос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
КФУМ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|0
|1
Результаты матчей
Хьельсос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
КФУМ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Хьельсос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КФУМ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Хьельсос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1 Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1
Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Олесунн 2 1:0 Флеккерёй - Хьельсос 1:0 Хьельсос - Эрн-Хортен 1:0 Люн - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Арендал 3:1 Хьельсос - Уллерн 1:0 Хьельсос - Фригг 3:0 Хьельсос - Аскер 2:0 Волеренга - Хьельсос 0:1 Строммен - Хьельсос 1:4 Гроруд - Хьельсос 1:0
КФУМ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ 0:4 КФУМ - Осане 4:2 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0
Йеллеросен - КФУМ 1:2 Брюне - КФУМ 0:1 Хёнефосс - КФУМ 1:4 КФУМ - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ 1:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3
Результаты матчей
Хьельсос
КФУМ
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хьельсос
КФУМ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|7
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1